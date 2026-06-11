El próximo domingo 21 de junio se celebrará en Argentina el Día del Padre. Es por ello que muchas familias comienzan a pensar qué regalar para esta importante fecha sin necesidad de gastar de más. Afortunadamente, los principales supermercados del país ofrecen distintas promociones bancarias para ahorrar este jueves 11 de junio.

Gracias a estos descuentos, los usuarios podrán alivianar el gasto en sus bolsillos y, al mismo tiempo, ofrecer a los papás un regalo inolvidable. Este jueves, la mayor cantidad de descuentos se encuentran en las cadenas Coto y Carrefour.

Este año la tendencia es "hackear" los regalos del Día del Padre

Descuentos en supermercados para hoy, jueves 11 de mayo

Coto: Hoy, este supermercado ofrece un 10% de descuento para los beneficiarios de ANSES, un 15% de ahorro para jubilados, pensionados y miembros del Programa Ciudadanía Porteña, un 20% menos para quienes abonen con la tarjeta del banco ICBC, 25% de descuento para los clientes del Banco Comafi y un 30% menos para los del Banco Columbia. Además, los consumidores podrán acceder a 3 cuotas sin interés al abonar con Mercado Pago o NaranjaX.

Coto ofrece un 10% de descuento para los beneficiarios de ANSES, un 15% de ahorro para jubilados, pensionados y miembros del Programa Ciudadanía Porteña.

Carrefour: la cadena de supermercados francesa ofrece un 10% de descuento a los integrantes del Club La Nación y un 15% de ahorro a los empleados públicos y quienes paguen con Mercado Pago, con lo que también pueden acceder a 3 cuotas sin interés. Por otra parte, también otorgan un 20% de descuento al pagar con las tarjetas propias del supermercado, mientras que también ofrecen 4 cuotas sin interés para los clientes de NaranjaX.

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Día: Todos los jueves, los clientes de este supermercado que sean clientes de Personal Pay o miembros del programa Ciudadanía Porteña obtendrán un 15% de reintegro. Además, aquellos que paguen a través de MODO con la tarjeta del Banco Nación tendrán un ahorro del 5%, mientras que los clientes del Banco Corrientes que abonen con la app tendrán un 30% menos.

Jumbo: a diferencia de los otros, este supermercado ofrece una gran cantidad de promociones con cuotas sin interés. Al pagar con la Tarjeta Cencopay, se puede acceder a entre 3 a 24 cuotas sin interés en diferentes productos, como electrodomésticos, ollas, sartenes, entre otros.Asimismo, ofrece 3 cuotas sini interés para clientes del Banco Galicia y 6 cuotas para los del Banco Macro.

JSM / lr