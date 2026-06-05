Este año la tendencia es "hackear" los regalos del Día del Padre

La tendencia actual se vuelca decididamente hacia las experiencias: compartir un momento, descubrir un sabor o planificar una escapada. En este escenario, la clave no está en buscar un obsequio genérico, sino en entender la singularidad de cada uno. La comunidad de beneficios Libre, la plataforma exclusiva para suscriptores de Perfil, diseñó para esta fecha una propuesta que mapea los distintos intereses ofreciendo opciones a la medida de cada personalidad.

A continuación, un recorrido por cinco perfiles bien definidos y la hoja de ruta ideal para regalar aprovechando las ventajas de Libre.

El papá intelectual: el placer del reencuentro con los libros y el debate

Para aquellos padres que encuentran su cable a tierra en la lectura, la historia, la política o los ensayos, el mejor plan siempre involucra el silencio estimulante de una librería o el café que acompaña una buena discusión. Son curiosos por naturaleza y valoran el tiempo de calidad dedicado al pensamiento.

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La propuesta Libre: Descuentos exclusivos en las principales cadenas de librerías del país y editoriales seleccionadas, además de beneficios en cafés notables ideales para sentarse a repasar las primeras páginas de un nuevo hallazgo.

El papá sommelier: sibarita y buscador de nuevas etiquetas

No se trata solo de abrir una botella, sino del ritual que la rodea. Este perfil disfruta de descubrir bodegas boutique, entender de cepas, maridajes y compartir una buena mesa. Le entusiasma tanto el proceso de cocina como la elección del vino adecuado para la ocasión.

La propuesta Libre: Acceso a catas exclusivas, beneficios en vinotecas seleccionadas para armar la cava personal y descuentos importantes en restaurantes de primer nivel y espacios gastronómicos que hacen foco en el diseño de sus cartas de vinos.

El papá aventurero: la desconexión necesaria al aire libre

Es el que aprovecha cada fin de semana largo para armar el bolso y salir a la ruta. Ya sea un viaje de pesca, un trekking por la montaña o una escapada de fin de semana a pocos kilómetros de la ciudad, este padre necesita el contacto con la naturaleza y el movimiento constante para recargar energías.

La propuesta Libre: Promociones en alquiler de vehículos, beneficios en hotelería y complejos de cabañas en los principales puntos turísticos del país, además de descuentos en equipamiento para cámping y actividades de turismo aventura.

El papá techie: la curiosidad por el futuro y el confort digital

Optimizar el hogar con domótica, probar el último dispositivo de audio o seguir de cerca los lanzamientos globales de software y hardware. El padre tecnológico busca soluciones que hagan la vida más eficiente y entretenida a través de la innovación, valorando la precisión y la vanguardia.

La propuesta Libre: Descuentos directos en tiendas de tecnología, electrónica y accesorios para el hogar inteligente, permitiendo acceder a los últimos lanzamientos del mercado con condiciones preferenciales.

El papá deportista: el movimiento como filosofía de vida

Ya sea corriendo al amanecer, jugando al tenis con amigos el fin de semana o entrenando en el gimnasio, para este perfil el deporte es sinónimo de salud y bienestar integral. Valora la disciplina, el rendimiento y el equipamiento adecuado que lo acompañe en sus metas.

La propuesta Libre: Beneficios en las cadenas de gimnasios más importantes, descuentos en suplementos y en indumentaria deportiva de primeras marcas, facilitando todo lo necesario para mantener una rutina activa.

Y vos, ¿qué tipo de papá tenés? No importa qué le guste, en Libre tenés miles de opciones para celebrarlo en su día.

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