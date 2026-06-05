Cómo funciona la autoescuela que transformó el aprendizaje de manejo a través de acompañamiento personalizado

Emprender implica mucho más que iniciar un negocio: también es apostar por una idea capaz de generar un impacto positivo en la vida de las personas. Con esa premisa nació MANEJA2, una autoescuela creada por dos amigos que decidieron transformar su experiencia en el rubro en un proyecto propio, enfocado en la educación vial, la seguridad y el acompañamiento personalizado. Hoy, la empresa continúa creciendo y acercando sus servicios a cada vez más alumnos en distintos puntos de Buenos Aires.

¿Cómo nació el proyecto y qué los inspiró a dar este gran paso?

-Somos dos amigos que trabajábamos juntos en otra compañía, siempre en relación de dependencia. En un momento sentimos que queríamos ir por algo más: crear un proyecto propio que no solo fuera un emprendimiento, sino también una forma de aportar valor a la sociedad.

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Así empezó todo. Primero surgió la idea de hacer algo juntos, y después apareció el deseo de construir algo que deje una huella, que realmente genere un cambio y permanezca en el recuerdo de las personas.

De ahí nació MANEJA2. Elegimos crear una autoescuela porque sentimos que la educación vial hoy es fundamental. Nos inspira poder enseñar, generar conciencia al volante y acompañar a las personas en un proceso tan importante como aprender a manejar con seguridad y confianza.

Si la empresa fuera una persona, ¿cómo la describirían? ¿Qué personalidad y valores tendría?

-Si MANEJA2 fuera una persona, sería alguien auténtico, transparente, cercano y resolutivo. Una persona que transmite confianza y que siempre busca ayudar. Para nosotros, aprender a manejar significa mucho más que simplemente conducir un auto. Es libertad, independencia, movimiento, viajes, nuevas experiencias y más oportunidades.

Por eso creemos que no se trata solo de una clase de manejo, sino de una experiencia completa que acompaña a las personas en una etapa importante de sus vidas y que les va a servir para siempre.

¿Qué los hace diferentes a la competencia?

-La verdad es que no nos gusta enfocarnos en la competencia porque sabemos que hay muy buenos colegas trabajando en el rubro. Nosotros preferimos concentrarnos en brindar el mejor servicio posible y en que cada alumno viva una experiencia realmente positiva.

Nos diferenciamos por el acompañamiento integral que ofrecemos: vamos a domicilio, trabajamos con autos en excelente estado y doble comando, contamos con instructores capacitados y un equipo administrativo que acompaña al alumno en todo momento.

Desde el primer contacto hasta el día del examen, buscamos que la persona se sienta contenida y acompañada. Incluso nos encargamos de ayudar con los trámites y la gestión de turnos para rendir. Además, contamos con una amplia disponibilidad horaria, de lunes a sábados de 8 a 20 hs, y seguimos creciendo constantemente para llegar cada vez a más personas. Hoy estamos presentes en CABA, Vicente López, Tigre, Malvinas Argentinas, Pilar y Escobar.

¿Qué propuestas y servicios ofrece actualmente la empresa?

-En MANEJA2 enseñamos a manejar, pero también acompañamos a cada alumno durante todo el proceso. Brindamos clases para autos manuales y automáticos, siempre con vehículos doble comando para garantizar mayor seguridad. Además, ofrecemos acompañamiento al examen práctico, material de estudio para el examen teórico y asesoramiento con todos los trámites necesarios para obtener la licencia de conducir.

También trabajamos con personas que ya tienen licencia pero necesitan reforzar su práctica, ganar confianza, aprender a estacionar o simplemente sumar horas de manejo acompañados por un instructor. Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno para que cada experiencia sea personalizada y segura.

¿A qué tipo de público apuntan y qué buscan transmitirles a través de la marca?

-Nuestro público es muy amplio y diverso. Tenemos alumnos de distintas edades y perfiles, pero todos llegan buscando algo en común: sentirse acompañados en el proceso de aprender a manejar. Sabemos que para muchas personas manejar genera miedo, nervios o inseguridad, y justamente ahí es donde buscamos marcar la diferencia.

Queremos transmitir confianza, tranquilidad, cercanía y conocimiento. Desde la persona que responde el primer mensaje hasta el instructor que acompaña al examen, todos compartimos el mismo objetivo: que cada alumno se sienta seguro, contenido y capaz de lograrlo.

¿Hay nuevos proyectos, lanzamientos o desafíos pensados para los próximos meses que puedan adelantarnos?

-¡Sí, claro! Estamos trabajando en varios proyectos y cerrando nuevas ideas que nos tienen muy entusiasmados. Por ahora preferimos guardarnos algunas sorpresas... pero seguramente habrá novedades muy pronto.

Mirando hacia el futuro, ¿tienen planes de expansión o crecimiento de la empresa?

-Desde el primer día soñamos con que MANEJA2 se convierta en la autoescuela número uno del país.

Por eso trabajamos constantemente en crecer, expandirnos y llegar cada vez a más personas, siempre manteniendo la calidad humana y el acompañamiento que nos caracteriza. Y la verdad es que estamos muy felices porque sentimos que ese crecimiento ya empezó y sigue avanzando día a día.

¿Dónde pueden encontrar más información sobre MANEJA2?

Instagram: @maneja2.autoescuela

Facebook: Maneja2.autoescuela

Sitio web: www.maneja2.com

Contacto: +54 9 11 6884-1463

Mail: [email protected]