Better Catering: la empresa argentina que cocina más de 15.000 raciones diarias con sabor casero

En el competitivo escenario empresarial de Argentina, la eficiencia operativa comienza con el bienestar de los equipos de trabajo. En este contexto, Better Catering emergió como un aliado estratégico indispensable en la gestión de comedores industriales y alimentación corporativa, marcando un estándar de excelencia en el sector.

Lo que distingue a la compañía es su ADN local: una combinación de flexibilidad ante los desafíos del mercado y una propuesta gastronómica adaptada a las necesidades del trabajador argentino. Desde plantas industriales de alta complejidad hasta oficinas en centros urbanos, la firma demuestra que la alimentación balanceada es un motor clave para la productividad laboral.

Servicio de comedor industrial y viandas para empresas

Fernando Seara y Osvaldo Shiano, socios fundadores de la firma, son los impulsores de una empresa que hoy abastece a industrias clave del país con estrictos niveles de seguridad. Con más de 27 años de experiencia en el sector, la empresa se especializa en brindar soluciones gastronómicas a medida, que van desde exclusivos eventos corporativos hasta la gestión diaria de grandes comedores.

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El equipo detrás del servicio: el capital humano de Better Catering trabaja diariamente para garantizar los más altos estándares de calidad en cada plato

Actualmente, con una planta modelo ubicada en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, la empresa elabora más de 15.000 raciones diarias. Este volumen de producción impactó positivamente en la cadena de servicios alimentarios mediante un sistema de estandarización de procesos que, sin embargo, busca mantener la identidad de las recetas con estilo casero.

Calidad nutricional y seguridad alimentaria en catering corporativo

Con una trayectoria avalada por compañías de renombre en Buenos Aires y el interior del país, Better Catering basa su operación diaria en tres ejes fundamentales: la calidad nutricional, la eficiencia en costos y un riguroso compromiso con la higiene.

Para obtener más información sobre los servicios corporativos de la empresa, los interesados pueden contactarse a través de su página web oficial (www.bettercatering.com), mediante su número comercial (1125806293) o vía correo electrónico a la dirección: [email protected].