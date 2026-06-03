LOG-IN FARMA avanza en su expansión regional hacia Zona Franca Uruguay

La compañía LOG-IN FARMA, especializada en soluciones logísticas para la industria de la salud humana y animal, continúa consolidando su estrategia de crecimiento regional con el desarrollo de su nuevo centro de distribución en Zona Franca Uruguay.

Como parte de este proceso, entre el 13 y el 15 de mayo pasado, la compañía recibió inspecciones por parte de la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) y del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, con el objetivo de obtener las habilitaciones sanitarias correspondientes para la operación.

"Ambas auditorías fueron desarrolladas satisfactoriamente, obteniéndose resultados positivos y sin observaciones críticas, lo que representa un nuevo avance en el proceso de consolidación operativa del proyecto regional", indicaron desde la empresa.

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La nueva operación se encuentra ubicada en el Parque de las Ciencias, una zona estratégica para la conectividad y el desarrollo logístico de la región, y forma parte del plan de expansión que LOG-IN FARMA impulsa para fortalecer su presencia en América Latina.

Mejora de infraestructura y distribución

Este centro de 10.000 m2 fue concebido específicamente para la industria de la salud, integrando infraestructura especializada, tecnología aplicada y procesos orientados a garantizar eficiencia operativa y altos estándares de calidad.

Desde LOG -IN FARMA señalaron que "el proyecto permitirá potenciar modelos de distribución regional, optimizar tiempos y costos operativos, y ampliar las capacidades de almacenamiento y abastecimiento para compañías del sector farmacéutico y veterinario".

LOG-IN FARMA, junto a Suizo Argentina, compañía con más de 100 años de trayectoria en el sector de la salud humana y animal, forman parte del grupo empresario liderado por Jonathan Kovalivker.

LM / EM