miércoles 03 de junio de 2026
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LOG-IN FARMA avanza en su expansión regional hacia Zona Franca Uruguay

La compañía recibió inspecciones por parte de la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) y del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, con el objetivo de obtener las habilitaciones sanitarias correspondientes para la operación de su nuevo centro de distribución en Zona Franca Uruguay.

Centro de distribución en Zona Franca Uruguay de LOG-IN FARMA
Centro de distribución en Zona Franca Uruguay de LOG-IN FARMA | Cedoc

La compañía LOG-IN FARMA, especializada en soluciones logísticas para la industria de la salud humana y animal, continúa consolidando su estrategia de crecimiento regional con el desarrollo de su nuevo centro de distribución en Zona Franca Uruguay.

Como parte de este proceso, entre el 13 y el 15 de mayo pasado, la compañía recibió inspecciones por parte de la Dirección de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) y del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, con el objetivo de obtener las habilitaciones sanitarias correspondientes para la operación.

"Ambas auditorías fueron desarrolladas satisfactoriamente, obteniéndose resultados positivos y sin observaciones críticas, lo que representa un nuevo avance en el proceso de consolidación operativa del proyecto regional", indicaron desde la empresa.

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La nueva operación se encuentra ubicada en el Parque de las Ciencias, una zona estratégica para la conectividad y el desarrollo logístico de la región, y forma parte del plan de expansión que LOG-IN FARMA impulsa para fortalecer su presencia en América Latina.

Mejora de infraestructura y distribución

Este centro de 10.000 m2 fue concebido específicamente para la industria de la salud, integrando infraestructura especializada, tecnología aplicada y procesos orientados a garantizar eficiencia operativa y altos estándares de calidad.

Desde LOG -IN FARMA señalaron que "el proyecto permitirá potenciar modelos de distribución regional, optimizar tiempos y costos operativos, y ampliar las capacidades de almacenamiento y abastecimiento para compañías del sector farmacéutico y veterinario".

LOG-IN FARMA, junto a Suizo Argentina, compañía con más de 100 años de trayectoria en el sector de la salud humana y animal, forman parte del grupo empresario liderado por Jonathan Kovalivker.

LM / EM

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