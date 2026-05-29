El Gobierno anunció inversiones por US$ 8.000 millones para impulsar la investigación clínica en Argentina

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) anunció un compromiso de inversión de US$ 8.000 millones destinados al desarrollo de investigaciones clínicas en Argentina durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo impulsado junto al Ministerio de Salud de la Nación y presentado ante el presidente Javier Milei.

El anuncio se realizó durante una audiencia encabezada por el mandatario nacional y el ministro de Salud, Mario Lugones, donde se destacó el objetivo de fortalecer el posicionamiento del país como un polo regional de innovación científica, economía del conocimiento y desarrollo biomédico.

Según informó CAEMe, las empresas farmacéuticas asociadas promoverán inversiones acumuladas en investigación clínica que alcanzarán los US$ 8.000 millones, con el propósito de ampliar la capacidad científica local y fomentar la llegada de nuevos estudios internacionales.

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Actualmente, más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 ensayos clínicos en el país. Solo durante 2025 fueron aprobados 290 nuevos estudios, lo que representó un crecimiento del 8% respecto del año anterior. Además, cada año se generan más de 4.000 contratos vinculados a centros de investigación clínica.

Desde la entidad remarcaron que la investigación clínica representa uno de los principales motores de inversión privada en investigación y desarrollo dentro del sector empresarial argentino. De acuerdo con los datos difundidos, el área concentra cerca de la mitad de toda la inversión privada en I+D del país y explica gran parte del ingreso de divisas vinculadas a actividades científicas y tecnológicas.

El presidente de CAEMe, Gastón Domingues Caetano, sostuvo que el acuerdo permitirá ampliar el acceso de los pacientes argentinos a tratamientos innovadores en simultáneo con los países más desarrollados. Además, afirmó que el plan apunta a consolidar a la Argentina como un destino confiable para el desarrollo de investigaciones médicas de escala internacional.

El programa también contempla el fortalecimiento del sistema sanitario mediante incentivos para centros de investigación, capacitación de profesionales y el impulso de proyectos científicos en hospitales públicos. A su vez, se espera que el incremento de ensayos clínicos contribuya a reducir costos para el sistema de salud, dado que las compañías patrocinadoras asumen la cobertura integral de los pacientes incluidos en los estudios.



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Desde CAEMe señalaron además que la Argentina cuenta con ventajas competitivas vinculadas a la calidad de sus científicos y a una infraestructura profesional que permitió avances históricos en áreas como biología molecular e inmunoterapia.

La cámara, que nuclea a compañías farmacéuticas y biofarmacéuticas dedicadas a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores, cuenta con un siglo de trayectoria en el país. Según datos de la entidad, las empresas asociadas generan alrededor de 9.000 empleos directos y más de 20.000 indirectos, además de operar diez plantas productivas en territorio argentino.