Cuenta regresiva para el Social Media Day Buenos Aires 2026:IA, estrategias para el Mundial y últimas entradas

El universo digital no da respiro y, a solo 48 horas de su inicio, la expectativa por el Social Media Day Buenos Aires 2026 no para de crecer. Este miércoles 3 de junio, la Usina del Arte se transformará en el epicentro del marketing, la comunicación y la tecnología, reuniendo a los principales referentes de la industria en una jornada diseñada para debatir el impacto real de la Inteligencia Artificial (IA), el Social Commerce y las estrategias creativas de cara al próximo Mundial.

Para quienes buscan actualizarse en un mercado hipercompetitivo, el evento -que se desarrollará de 12:00 a 20:00 hs- ofrecerá una modalidad mixta: presencial en el icónico espacio de La Boca y virtual, con transmisión vía streaming para toda Argentina y la región de habla hispana, sumando además la opción de acceso on demand post-evento. Con los últimos cupos disponibles, la organización confirmó que la acreditación y el espacio de networking en el patio gastronómico comenzarán desde el mediodía.

Espacio de intercambio: los asistentes aprovechan el patio gastronómico de la Usina del Arte para hacer networking y potenciar sus redes de contacto antes del inicio de las charlas

Agenda del Social Media Day 2026: la IA como aliada estratégica

A diferencia de ediciones anteriores donde la Inteligencia Artificial se planteaba como una novedad a futuro, este año el eje estará puesto en su aplicación con criterio y estrategia. Uno de los paneles más esperados de la jornada será el de "Comunicación e Innovación en tiempos de IA: Estrategias y nuevos skills", que contará con la participación de especialistas como Ezequiel Arlanian (Accenture), Alan Levy (Interact Argentina / Beeyond Media), María Victoria Pirraglia (Perfil) y Pato Jebsen, bajo la moderación de Fernando Arango (Arcos Dorados).

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Además, se abordará la comercialización de servicios en esta nueva era de la mano de Andrés Fiorotto (RUS Seguros) y la transformación práctica de las estructuras corporativas con la ponencia "De agencia tradicional a agencia con IA: Lo que aprendimos en el camino", a cargo de Carolina Dubiansky (Giver Solutions).

Creatividad argentina, el regreso de clásicos y el "efecto Mundial"

El cruce entre la nostalgia publicitaria y los nuevos formatos digitales también tendrá un lugar destacado. Silvana Cataldo (Personal) y Sebastián Wilhelm (Trans) presentarán "La vuelta de la Llama que Llama en formato serie", desglosando cómo revivir un hito de la creatividad local adaptado a las audiencias actuales.

Por otra parte, la cercanía de las grandes citas futbolísticas encenderá el debate en el panel "Marketing y Redes / Cómo nos preparamos para el Mundial", donde referentes como Catalina Smidt (Arcos Dorados) y Andrés González Casco (Olé) analizarán las estrategias de contenidos. La jornada sumará un momento clave con la entrevista de Sergio Goycochea a Leandro Petersen (AFA), desmenuzando la trastienda de la marca que mueve la pasión de los argentinos.

El gran cierre de la jornada estará a cargo del reconocido actor e influencer Lionel Ferro, quien ofrecerá la charla "De actor a creador de universos: cómo el storytelling está cambiando la forma de vender", aportando la mirada de los creadores de contenido en la economía actual.Desde el escenario principal: referentes y líderes de la industria digital exponen ante un auditorio colmado en una nueva jornada de capacitación y debate.

Desde el escenario principal: referentes y líderes de la industria digital exponen ante un auditorio colmado en una jornada de capacitación y debate

Talleres en paralelo y herramientas contra la desinformación

En simultáneo al auditorio principal, la Sala de Cámaras ofrecerá contenidos prácticos de alto valor técnico. El equipo de Chequeado brindará dos herramientas fundamentales para los profesionales de la comunicación en la era de la infoxicación: "Cuando tu marca es el blanco: cómo reaccionar cuando lo falso se vuelve viral" y "La mentira viral: claves para detectarla, frenarla y no compartirla", lideradas por Eduardo Ceccotti, Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera. A su vez, la agencia NINCH dictará un taller sobre cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real.

Cómo conseguir las últimas entradas para el Social Media Day Buenos Aires

Los interesados en asistir de forma presencial o seguir las alternativas a través del streaming pueden adquirir los pases de forma anticipada en el sitio oficial del evento: www.smday.com.ar/buenosaires o a través de Eventbrite.

La organización recordó que se mantienen vigentes los beneficios del 30% de descuento para miembros de cámaras aliadas (como IAB Argentina, CACE, Interact, Agencias Argentinas y el Consejo Publicitario Argentino) y un 50% de descuento en becas para alumnos universitarios que quieran formar parte de la experiencia que marcará la agenda digital del año.

Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, organizadores del Social Media Day Argentina

La convocatoria para ser sponsor continúa vigente para quien quiera participar enviar solicitud a [email protected]

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.