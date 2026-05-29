Guía tech: diferencias entre QLED, OLED y UHD para elegir cómo ver el Mundial

Faltan pocos días para que ruede la pelota y el ritual argentino ya se siente en el aire. No es solo el fútbol; es la reunión con amigos, el asado y, sobre todo, la experiencia de ver a la Selección como si estuvieras en el estadio.

Sabemos que el estándar de visualización subió: hoy el Mundial se vive en 4K, con sistemas de audio envolventes y la comodidad que solo un hogar bien equipado puede dar. Pero, ¿es posible actualizar toda la tecnología sin desequilibrar el presupuesto?

El estadio en tu living

Para quienes buscan el Smart TV de última generación o ese sistema de sonido para no perderse ni un grito de gol, la red de beneficios de Perfil ofrece acceso directo a los gigantes del sector. Con descuentos exclusivos en Samsung, Sony, Musimundo, Naldo y Cetrogar, los suscriptores pueden equipar su casa con la mejor tecnología aprovechando beneficios que solo están disponibles para nuestra comunidad.

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Te dejamos algunas recomendaciones:

El todo terreno: Samsung QLED / Neo QLED (Series Q70D o Q80D / QN85D)

Beneficio principal: El brillo. Los paneles QLED reflejan mucho menos la luz natural y mantienen los colores vibrantes incluso en ambientes muy iluminados.

Relación Precio-Calidad: Excelente. Es más accesible que un OLED y ofrece una durabilidad mayor (sin riesgo de "quemado" de imagen por logos estáticos, como el marcador del partido).

Dónde buscar: Samsung oficial, Musimundo o Cetrogar.

Estadio y cine (Gama Premium): Sony Bravia 8 o 9 / Samsung OLED S95F

Para los que buscan la perfección visual y una experiencia inmersiva total.

Beneficio principal: Negros puros y contraste infinito. En el caso de Sony, el procesador XR maneja el movimiento de la pelota de forma increíblemente fluida, sin "estelas" o saltos.

Relación Precio-Calidad: Es una inversión alta, pero es el televisor definitivo. El sonido en los Sony sale directamente de la pantalla (Acoustic Surface), lo que te ahorra (a veces) la compra de una barra de sonido.

Dónde buscar: Sony Store o Naldo para planes de cuotas.

Si buscás relación precio-prestaciones

Modelo: Samsung Crystal UHD (Serie DU8000 / 85 pulgadas)

Si lo que buscás es tamaño para que toda la familia vea el partido sin gastar una fortuna en tecnología OLED.

Beneficio principal: Pantallas gigantes (de 75" u 85") a un precio muy competitivo. El procesador Crystal escala la imagen a 4K de forma muy eficiente.

Relación Precio-Calidad: Es la compra inteligente si priorizás los "pulgadas por peso invertido". Ideal para quinchos o livings amplios.

Dónde buscar: Naldo, Musimundo o Cetrogar.

La piel de la Selección

Ningún ritual está completo sin la camiseta. Por eso, a través de Sportline, los miembros de Libre tienen 15% de descuento para conseguir la indumentaria oficial y alentar con los colores bien puestos.

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