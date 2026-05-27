Arte Pequeño Formato®: la feria que redefine la cercanía con el arte contemporáneo

Del 10 al 14 de junio, el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ) será sede de la quinta edición de Arte Pequeño Formato®, una feria que reúne a más de 30 galerías nacionales e internacionales en una propuesta que cruza arte contemporáneo, nuevas formas de circulación y una experiencia de coleccionismo más accesible. Este año, la participación de Marcos López como artista invitado de honor refuerza la expansión de un proyecto que ya encontró un lugar propio dentro de la escena cultural.

Gentileza Oficina de proyectos

La feria nació en 2022 en Fino630, a partir de una iniciativa de la artista plástica Ilena Hochmann, que proponía pensar el pequeño formato como una posible puerta de entrada al arte contemporáneo. Desde entonces, el proyecto creció hasta consolidarse como una feria con impronta propia, proyección regional y una identidad ya formalizada como marca registrada.

Hoy, Arte Pequeño Formato® es impulsada por Mariela Ivanier junto a Victoria Baeza y Santiago Arce, con curaduría de Mariana Gallegos del Santo. Su propuesta reúne artistas, galerías y nuevos públicos, donde la lógica de feria se mezcla con una experiencia de encuentro.

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El corazón del proyecto se apoya en una consigna precisa: obras de hasta 50 x 50 cm. Más que una regla técnica, esa escala funciona como una forma de lectura. El recorrido propone otra cercanía con las piezas, donde la atención se concentra, la mirada se detiene y la experiencia cambia de ritmo. En ese sentido, Mariela Ivanier resume el espíritu de la feria: “Nos interesa que el arte deje de ser algo lejano o intimidante. El pequeño formato nos permite una relación más directa entre las obras y las personas”.

Por su parte, Marcos López, quien este año participa como artista invitado de honor, señala: “La escala no hace a una obra menor, sino distinta: cambia la cercanía, se vuelve más directa”. La frase sintetiza uno de los ejes centrales de la feria: pensar el arte como un sistema vivo, en movimiento, que excede el objeto y se expande en lo vivencial.

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La edición 2026 incorpora además a los asesores curatoriales Francisco Medail y Julián León Camargo, ampliando la perspectiva del proyecto y sumando nuevas miradas sobre circulación, producción y lecturas contemporáneas de las prácticas artísticas.

En una escena cada vez más interesada en formatos ágiles y accesibles, Arte Pequeño Formato® se posiciona como una de las iniciativas que mejor interpreta las transformaciones actuales del campo: menos solemnidad, más experiencia; menos distancia, más vínculo entre obra, público y vida cotidiana. Más que una feria tradicional, el proyecto construye un espacio donde la escala modifica la percepción y el coleccionismo aparece no tanto como un territorio exclusivo, sino como una posibilidad concreta.

Galerías participantes

1/1 Caja de Arte, Al Sur Gallery, Almacén de Arte, Atocha, AURA, BAC, Bauza, CASA PROYECTO, CIRCA, Cosmocosa, Diego Obligado, Fulana, Gachi Prieto, Galerías Bonaerenses, Gallery Labs, Imaginario, Hache, Julia Baitalá, Luogo, Maleza, María Casado, Quimera, ROSEUM Arte Contemporáneo, Rolf, Rubbers, Sasha, Subsuelo, Tiempo, Valk, Van Riel, Vasari, White Lodge, Yuyal.

Sponsors y espacios aliados

La edición 2026 contará además con la participación de Fundación Medifé, Muchtek, Sinteplast, Time Out, Art Democracy y Zuccardi que acompañarán la experiencia de la feria con propuestas que expanden el diálogo entre arte, diseño, arquitectura y bienestar.

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En el tercer piso de la torre del MARQ, Fundación Medifé presentará “Microcosmos”, un espacio desarrollado junto a Arte Pequeño Formato®. Bajo el lema “Habitar la salud”, propone una experiencia lúdica que invita al público a leer, mirar, conversar y conocer, entendiendo la salud como una construcción vinculada a los espacios que habitamos y a los vínculos que generamos. La iniciativa refuerza el compromiso de la Fundación con la cultura, la arquitectura y el bienestar como dimensiones fundamentales de la vida contemporánea.

Muchtek se sumará con el Lounge Muchtek: Diseño In & Out, un deck exterior pensado como espacio de encuentro y disfrute. Con una propuesta que combina diseño, música y relax, pone en valor la versatilidad y practicidad de sus materiales, acompañando una feria que continúa creciendo a nivel federal y proyectando el talento argentino hacia el escenario internacional.

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Sinteplast acompañará esta edición transformando los espacios del MARQ a través del color. Con su participación, la marca aporta identidad y atmósfera a la experiencia de la feria, logrando que lo pequeño se vuelva inmenso ante los ojos del visitante.

Time Out formará parte de la difusión de la feria como medio aliado, ampliando su alcance dentro de la agenda cultural contemporánea.

Art Democracy se incorporará fortaleciendo el vínculo entre arte, circulación y nuevas audiencias dentro del ecosistema cultural.

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Zuccardi acompañará la experiencia de encuentro de la feria, integrando su propuesta al recorrido y a los espacios de intercambio entre público, artistas y galerías.

Arte Pequeño Formato cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

La feria podrá visitarse en el MARQ (Av. Libertador 999, CABA) en los siguientes horarios:

10 de junio: 15 a 20 hs

11 de junio: 19 a 22 hs (Noche de arte en el MARQ)

12 de junio: 15 a 20 hs

13 de junio: 15 a 20 hs

14 de junio: 15 a 20 hs

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