Argentina conquistó China: Leviatán y la ruta de Shanghái

Eso fue lo que dejó al descubierto el paso de Leviatán por China. Para quienes no siguen de cerca el ecosistema, Leviatán es un equipo argentino de esports que compite en ligas internacionales de videojuegos como VALORANT y que, al mismo tiempo, funciona como una marca de entretenimiento digital con proyección global. Su participación en el VALORANT Masters Shanghai 2024 parecía, en principio, una más dentro del calendario: torneo exigente, rivales de primer nivel, presión competitiva y una ventana de exposición intensa.

China no figuraba como mercado prioritario para una organización latinoamericana. Era, en todo caso, el lugar donde se jugaba un torneo. Sin embargo, durante el evento empezó a detectarse un fenómeno poco habitual: una audiencia local especialmente atenta a un equipo de esta región, con señales tempranas de identificación cultural y seguimiento orgánico. En una industria basada en comunidad, ese tipo de respuesta no es un dato menor.

Parte de esa conexión tuvo que ver con lo simbólico. El dragón del logo de Leviatán dialoga de forma directa con imaginarios profundamente arraigados en la cultura china. A eso se sumó una narrativa deportiva atractiva, con un roster competitivo y figuras reconocibles. Esa combinación aceleró algo difícil de construir desde la planificación tradicional: la aparición espontánea de un fandom en un mercado extranjero.

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La reacción de la organización fue la diferencia entre “aprovechar visibilidad” y construir posicionamiento. En lugar de limitarse a capitalizar la visibilidad momentánea, Leviatán decidió actuar en tiempo real. Localizó su comunicación, abrió redes sociales en chino, adaptó mensajes y tono a códigos culturales del mercado e incorporó nombres en chino en las camisetas como gesto explícito hacia esa audiencia. No fue una decisión estética: fue una estrategia de branding local.

Este tipo de decisiones muestran hasta qué punto los esports ya no pueden pensarse como un fenómeno improvisado o puramente juvenil: se trata de una industria global que demanda profesionales formados en gestión, marketing, producción audiovisual y desarrollo de negocios, capaces de leer comunidades y convertir atención cultural en estrategia.

Este fenómeno vino acompañado por una métrica que en esports suele ser más valiosa que cualquier titular de coyuntura: crecimiento sostenido de comunidad. En pocas semanas, Leviatán logró reunir alrededor de 300.000 seguidores en sus redes orientadas al público asiático, un volumen que confirma que no se trataba de una curiosidad pasajera sino de un vínculo en construcción.

Ese proceso de localización se trasladó rápidamente al plano comercial. La alianza con ATK Gear y el desarrollo de periféricos co-brandeados funcionaron como anclaje operativo en el territorio. Incluso tras la eliminación, la decisión de extender la estadía en China para consolidar acuerdos, ordenar operaciones y proyectar próximos pasos refleja una lectura madura del negocio: en esports, las oportunidades aparecen rápido, pero solo se sostienen con ejecución.

El impacto económico terminó de validar la apuesta. En el modelo de VALORANT, donde la monetización se apoya en ítems digitales y en la participación de la comunidad, China pasó a convertirse en uno de los principales motores de ingresos de Leviatán. El dato es especialmente relevante porque rompe un supuesto extendido en la región: que el éxito comercial depende exclusivamente del rendimiento deportivo.

Aquí aparece uno de los aprendizajes centrales del caso. Cada vez es más evidente la separación entre “éxito deportivo” y “éxito de marca”. En el ecosistema del entretenimiento digital, la comunidad es un activo autónomo, capaz de generar valor más allá de los resultados inmediatos. Leviatán entendió esa lógica y decidió profesionalizar la relación con el mercado chino, incorporando creadores locales y apostando a una conversación sostenida, incluso en contextos competitivos adversos.

Esa profesionalización también explica por qué hoy los esports empiezan a ingresar con fuerza en el ámbito universitario: no como un hobby, sino como un campo que integra entretenimiento, tecnología, innovación y cultura digital. En UADE, por ejemplo, la Licenciatura en Deportes Electrónicos fue concebida justamente con esa mirada estratégica, conectada con el ecosistema real y en diálogo permanente con actores clave de la industria.

El regreso a China hacia fin de año, con bootcamp en Beijing, producción intensiva de contenido y participación en un torneo off season, respondió a esa misma estrategia integrada: rendimiento, distribución y posicionamiento en un solo movimiento. El título obtenido funcionó como validación simbólica de un vínculo que ya estaba construido y reforzó el imaginario compartido entre el equipo y su audiencia local.

Visto en perspectiva, Masters Shanghai 2024 no fue simplemente un torneo. Fue un evento gatillo que reordenó prioridades y amplió el horizonte estratégico. Pensar 2026 con operaciones en China implica pasar de activaciones tácticas a una estructura permanente, capaz de producir, negociar y competir con lógica territorial.

En una industria globalizada, donde la atención es el recurso más disputado, el caso Leviatán deja una enseñanza clara: la internacionalización ya no es una excepción reservada a los gigantes del sector. Es una posibilidad concreta cuando una organización sabe leer contextos culturales, actuar con velocidad y comprender que, en esports, la comunidad no es una consecuencia del éxito. Es, cada vez más, su principal motor.

Y por eso, cuando se habla de “lo que viene”, a mí me interesa menos el calendario y más lo que habilita. Riot ya confirmó que en 2026 el circuito internacional del VCT tendrá una parada en Santiago de Chile, el primer Masters en Latinoamérica. No es un detalle: es un cambio de régimen. Por primera vez, la región deja de mirar el tier 1 como visitante y lo recibe en casa. Y cuando el mundo llega, lo que queda expuesto no es solo el nivel de juego, sino la madurez del ecosistema: organización, producción, sponsors, marcas y, sobre todo, experiencia.

Formar parte de ese nuevo escenario implica preparar perfiles capaces de gestionar equipos, organizar competencias, producir contenidos y diseñar modelos de negocio sostenibles. Ese es, en definitiva, el salto que está dando toda la industria: pasar del entusiasmo a la estructura.

Ahí es donde el caso Leviatán vuelve a ser interesante. Porque si Shanghái fue el laboratorio donde entendieron que la atención se conquista con lectura cultural y ejecución rápida, Santiago puede ser el escenario donde esa misma lógica se traduzca en cercanía: comunidad en vivo, activaciones, momentos que no se replican en una transmisión. En ese cruce, el próximo “boom” no siempre empieza con un trofeo, empieza con una tribuna que se siente parte.