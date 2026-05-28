La pista municipal "Abel Acevedo" recibió la homologación internacional tras una importante inversión.

Luego de un arduo trabajo de gestión e inversión en infraestructura, la pista municipal de atletismo “Abel Acevedo” fue homologada internacionalmente por World Athletics. El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió el lugar situado en el Polideportivo Sarmiento, resaltó la importancia de continuar invirtiendo en el área deportiva y señaló al Gobierno nacional por los recortes en el sector.

En este contexto, Zamora agregó: “El Estado nacional está ausente también en el ámbito de la salud, educación y asistencia a los sectores vulnerables. Obras como las de la pista de atletismo y el futuro hospital de alta complejidad van en contraposición a eso. Son trabajos que podemos ejecutar gracias al aporte de la comunidad de Tigre”.

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En cuanto a la homologación obtenida, señaló: “Estamos muy contentos de completar este ciclo de certificación, a la brevedad implementaremos la cabina de fotofinish para poder recibir a todos los atletas del país. Los 19 polideportivos que tiene el Municipio de Tigre están funcionando de manera regular. A su vez, seguimos trabajando en Educación y Cultura, una comunidad plenamente realizada tiene que trabajar en todos los ámbitos”.

La certificación reafirma que se trata de un espacio deportivo de primer nivel y que cumple estrictamente con las normas y medidas. La pista queda oficializada para la disputa de torneos nacionales e internacionales: las marcas de los competidores serán reconocidas por las asociaciones.

A su vez, el espacio fue sede del Campeonato Metropolitano U14 y Meeting Máster de Atletismo, evento del que participaron más de 500 atletas de entre 11 y 80 años. La actividad se organizó de manera articulada con la Federación Atlética Metropolitana (FAM) y la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA).

Además, el intendente de Tigre entregó más de 100 elementos destinados a los atletas, entre los que se encuentran vallas; parantes salto en alto; parantes salto con garrocha; varillas salto en alto; varillas salto con garrocha; carros porta elementos; tacos de partida; colchón salto en alto; colchón salto con garrocha; testimonios y obstáculos.

La flamante pista de atletismo municipal “Abel Acevedo” tiene una extensión de 400 metros y 6 carriles, donde además se realizan lanzamientos de jabalina y bala, salto con garrocha, en largo y alto.