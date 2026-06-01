Día histórico para la salud en José C. Paz

Este viernes 29 de mayo de 2026, la Municipalidad de José C. Paz marcó un hito en materia de salud pública: el Hospital Cardiovascular "Miguel Maca Bulján" inauguró oficialmente su nuevo Angiógrafo Municipal, un equipamiento de última generación que transforma la capacidad de atención cardiológica del distrito.

En el acto inaugural se realizó la primera intervención quirúrgica con el nuevo dispositivo, consolidando a José C. Paz como un municipio con infraestructura sanitaria de excelencia.

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El senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Dr. Mario Alberto Ishii, expresó a través de sus redes sociales: "Hoy es un día histórico para la salud de #JoséCPaz: inauguramos el Angiógrafo Municipal en el Hospital Cardiovascular, un equipo de última generación que mejorará la atención y el tratamiento de enfermedades cardíacas de nuestros vecinos".

El angiógrafo municipal permite la prevención, diagnóstico y tratamiento precoz de infarto, infartopatías y procesos trombóticos. Junto a los dispositivos ya existentes, habilita la realización de procedimientos de hemodinamia y estudios vasculares, fortaleciendo la capacidad diagnóstica local y eliminando la necesidad de derivar pacientes a otros distritos.

El Hospital Cardiovascular se encuentra ubicado en Dinamarca 3627 (esquina Finlay) y brinda atención las 24 horas.

Del acto participaron la Intendenta Interina, Lorena Espina; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; la Secretaria de Salud, Claudia López; el Director del Hospital Cardiovascular, Dr. Javier Funes; el Director General del Hospital de Traumatología, Rehabilitación y Centro de Tratamiento Vías Aéreas "Domingo Angio", Dr. Celestino Saavedra y el Jefe de Hemodinamia y médico que realizó la cirugía al paciente, Dr. Pablo Nicolás Luna.