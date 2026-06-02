OAKBERRY en Argentina: la marca global proyecta más de 20 locales para 2027

El consumo de açaí en Argentina pisa cada vez más fuerte de la mano de OAKBERRY, la marca global de fast food saludable que planea expandir su presencia en el país de forma acelerada. Tras su desembarco oficial en octubre de 2025, la cadena brasileña ya opera cinco locales estratégicamente ubicados en Buenos Aires (Seguí, Cañitas, Pueyrredón, Recoleta y Malabia). Con una propuesta basada en bowls de açaí naturales, veganos y sin gluten, el objetivo de la compañía es consolidarse en el mercado local como el gran referente de los superfoods premium.

El plan de expansión de OAKBERRY y su propuesta de fast food saludable

Con presencia en más de 55 países y más de 1000 tiendas alrededor del mundo, OAKBERRY celebra además su décimo aniversario convertida en una de las marcas más reconocidas dentro del universo del bienestar. Su diferencial no pasa solamente por el producto, sino por la experiencia que construyó alrededor de él: bowls personalizables, estética lifestyle, fuerte presencia en eventos y una comunidad global que combina bienestar, deporte y cultura urbana.

El pasado miércoles 20 de mayo, la marca realizó su evento oficial de lanzamiento en Buenos Aires, donde influencers, creadores de contenido e invitados especiales pudieron sumergirse en el universo OAKBERRY: probar smoothies y bowls de açaí, descubrir los beneficios del superfood amazónico y personalizar cada combinación con toppings e ingredientes naturales.

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La propuesta apunta directamente a un consumidor cada vez más consciente de lo que consume, pero que no quiere resignar experiencia ni disfrute. Cada bowl puede adaptarse según gustos y estilo de vida, transformándose en una alternativa rápida, fresca y funcional para el día a día.

Detrás del fenómeno hay además un fuerte foco en calidad y trazabilidad. El açaí utilizado por la marca proviene de la Amazonía brasileña, específicamente de OAKVILLE —la operación propia de OAKBERRY— desde donde se abastece a todas sus tiendas en el mundo para garantizar consistencia, sabor y estándares de calidad. El producto se caracteriza por ser natural, vegano, kosher, libre de gluten y rico en antioxidantes, fibra, vitaminas y omegas 6 y 9.

“OAKBERRY representa mucho más que comida saludable; es una marca asociada a energía, bienestar y autenticidad. Argentina es uno de los mercados más importantes para nuestro crecimiento regional y vemos un consumidor cada vez más conectado con propuestas innovadoras y experiencias alineadas a un lifestyle activo”, destacan desde la compañía.

A nivel global, la marca también logró posicionarse dentro del universo deportivo y cultural. Actualmente, OAKBERRY es sponsor oficial del Mubadala Brazil Sail GP Team y ALPINE equipo oficial de la Fórmula 1. Además, ha trabajado junto a figuras internacionales del tenis, deportistas de alto rendimiento y actualmente con Franco Colapinto y Pierre Gasly como parte del equipo de Alpine, reforzando su vínculo con nuevas generaciones y con una audiencia que combina performance, wellness y entretenimiento.

Con una identidad visual moderna, una propuesta altamente customizable y una comunidad de “OAKERS” en expansión, OAKBERRY busca instalar una nueva manera de consumir fast food: más natural, más consciente y sin perder experiencia.

De esta manera, OAKBERRY reafirma su compromiso con el mercado argentino, consolidándose como la opción ideal para quienes buscan un estilo de vida activo y saludable sin renunciar al sabor. Con su ambicioso plan de expansión y su fuerte conexión con las nuevas generaciones, la marca se posiciona para liderar el cambio hacia un consumo más consciente, fresco y con proyección global en el país.