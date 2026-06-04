Salituro Wines debutó en la Expo Vinos & Negocios y conquistó al sector con su Ancellotta de autor

Entre el 27 y 28 de mayo se desarrolló la Expo Vinos & Negocios en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, donde más de 100 expositores presentaron sus productos los que fueron degustados por la gran concurrencia de profesionales vinculados a la industria vitivinícola.
La Bodega Salituro Wines realizó el lanzamiento al mercado de sus primeras tres líneas de producto: Reina Negra, Ladrón de Uvas y Espinoso. Los sommeliers que degustaron los vinos coincidieron en su excelente relación precio-producto.
La Ancellotta es una variedad de uva tinta originaria de la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, famosa históricamente por aportar color extremo y estructura a los vinos de corte. En las últimas décadas ha encontrado un segundo hogar muy exitoso en Argentina, donde pasó de ser un secreto de mezcla a brillar como un varietal propio de gran potencia y Salituro Wines lo supo interpretar
Salituro Wines nace como una bodega joven y de autor, guiada por una visión sensible, precisa y contemporánea del vino.
Desde Mendoza día a día produce inagotablemente sus vinos y avanza en la búsqueda de nuevos horizontes.
www.saliturowines.com.ar