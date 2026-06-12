El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, por lo que los bancos ofrecen distintas promociones para ahorrar en los regalos. Este es el caso del Banco Provincia, que cuenta con descuentos exclusivos y cuotas sin interés en varios comercios adheridos y shoppings.

Por otro lado, el banco también ofrece distintos beneficios para los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Por ejemplo, podrán aprovechar un 10% de descuento en farmacias y perfumerías todos los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

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Día del Padre: los descuentos de Banco Provincia

El jueves 18, los viernes 12 y 19 y los sábados 13 y 20 de junio, los clientes del Banco Provincia podrán aprovechar un 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y farmacias, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

El próximo domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en Argentina, por lo que los bancos ofrecen distintas promociones para ahorrar en los regalos.

Además, quienes paguen sus consumos con Mastercard en los shoppings Alto Avellaneda, Paseo Aldrey, Tortugas Open Mall y Soleil Factory, los viernes y sábados, recibirán una mochila de regalo. Para acceder al premio deben acreditar consumos iguales o superiores a $100.000 en el mismo día. El canje se realiza en el mismo shopping presentando tickets o facturas en los stands de la promoción.

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Por otro lado, las y los clientes de dicho banco también pueden aprovechar un beneficio especial en Open Sport, Trip y otras marcas de indumentaria adheridas. Se trata de un 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés todos los miércoles de junio y julio, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

JSM