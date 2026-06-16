El origen del intercambio de camisetas en el fútbol mundial

El intercambio de camisetas al finalizar un partido de fútbol constituye uno de los rituales más significativos y consolidados de la cultura deportiva global. Esta muestra de respeto mutuo, que practican desde futbolistas amateurs hasta las figuras más destacadas de las Copas del Mundo, tiene un punto de partida preciso en la cronología histórica de este deporte.

La FIFA sitúa el nacimiento formal de esta costumbre el 14 de mayo de 1931 en la ciudad de Colombes, Francia. En aquella jornada, el seleccionado francés logró una victoria histórica por cinco a dos ante su par de Inglaterra, un rival al que nunca antes había podido derrotar en el historial de enfrentamientos.

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Los futbolistas galos, conmovidos por la magnitud del triunfo y la jerarquía del oponente, solicitaron a los jugadores británicos quedarse con sus prendas de lana como un recuerdo material del encuentro. La delegación visitante aceptó la propuesta de manera espontánea, inaugurando así una práctica que se repetiría a lo largo de las décadas.

Aquellas primeras prendas eran camisas confeccionadas con tejidos pesados que distaban mucho de la tecnología textil de la actualidad. El gesto representaba un valor simbólico tan alto que los planteles no dudaban en desprenderse de su único juego disponible, a pesar de las limitaciones materiales de la época.

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El rito tardó varios años en trasladarse a la máxima cita de las selecciones. Durante las primeras ediciones de la Copa del Mundo en la década de 1930, la escasez de vestimenta y la rigidez de los protocolos deportivos impidieron que el trueque de casacas se transformara en una postal corriente tras el silbato final.

Los jugadores de élite disponen de múltiples modelos por encuentro

La consolidación masiva de esta costumbre se produjo a partir de la Copa del Mundo de Suecia en 1958 y se inmortalizó de forma definitiva en México 1970. En ese torneo norteamericano, Pelé y el capitán inglés Bobby Moore protagonizaron uno de los intercambios más recordados de la historia tras un ajustado partido en Guadalajara.

Esa imagen recorrió los principales periódicos internacionales y transformó el acto en un emblema de deportividad. Los archivos de la época muestran cómo los fotógrafos rodeaban a las figuras de los equipos para retratar el instante exacto en que los torsos quedaban descubiertos en el centro del campo de juego.

El fútbol argentino posee capítulos fundamentales dentro de esta tradición textil. Diego Armando Maradona protagonizó intercambios que hoy forman parte del patrimonio histórico y comercial del deporte, como el trueque con el mediocampista inglés Steve Hodge tras el partido de cuartos de final en el Estadio Azteca en 1986.

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Esa casaca azul se transformó décadas más tarde en una de las piezas de colección más costosas de la historia de las subastas internacionales. El propio Maradona repitió el rito con el alemán Lothar Matthäus en las finales de 1986 y 1990, consolidando un vínculo de respeto que trascendió la intensa rivalidad de los partidos.

En la actualidad, las normativas de las principales federaciones y los contratos comerciales han modificado la logística de los partidos. Los jugadores de élite disponen de múltiples modelos por encuentro, lo que permite realizar intercambios tanto en el terreno de juego como en la zona de vestuarios de forma privada.