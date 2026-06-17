Mercados atentos a la Fed: Wall Street mira el debut de Warsh, las tasas y la presión de Trump

Los mercados internacionales arrancan este miércoles 17 de junio con una agenda cargada en Estados Unidos y una pregunta que domina la rueda: qué dirá la Reserva Federal en la primera reunión con Kevin Warsh al frente del banco central.

Uno de los datos más significativos es que no se espera un movimiento fuerte en la tasa. El mercado descuenta que la Fed mantendrá el rango actual en 3,50%-3,75%. Pero, como suele pasar en estas reuniones, la tasa es sólo una parte de la historia. Lo que realmente puede mover precios será el tono del comunicado, el nuevo mapa de proyecciones económicas y, sobre todo, el famoso dot plot, donde los funcionarios de la Fed muestran hacia dónde creen que deberían ir las tasas en los próximos meses.

Trump contra la FED: “Ni Powell ni Warsh bajarán la tasa de interés”

La expectativa está puesta en el debut de Warsh. De acuerdo con AFP, los inversores quieren saber si el nuevo titular de la Fed será un “halcón”, más enfocado en combatir la inflación, o una “paloma”, más inclinado a bajar tasas para apuntalar la actividad.

“El mercado intenta averiguar si es un halcón o una paloma, o peor aún, un halcón disfrazado de paloma”, explicó a AFP Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers.

La frase resume bastante bien el clima de la previa. Warsh llega al puesto bajo la mirada de Wall Street, pero también bajo la presión directa de Donald Trump, que espera una política monetaria más laxa para abaratar el crédito y estimular la economía.

“La gente se pregunta cómo hará para gestionar las expectativas tan claras del presidente, que lo quiere paloma”, apuntó Sosnick, también en diálogo con AFP.

Trump quiere tasas más bajas, pero la inflación complica el libreto

Cuando Trump nominó a Warsh, a fines de enero, el escenario parecía abrir espacio para un recorte. La inflación venía moderándose y el mercado laboral mostraba señales de enfriamiento. En ese contexto, una baja de tasas podía aparecer como una forma de darle oxígeno a la actividad.

Pero la guerra en Oriente Medio y la escalada de los costos de la energía cambiaron el tablero. El shock externo volvió a meter presión sobre los precios y dejó a la Fed con menos margen para relajarse rápido.

Suben las acciones y bonos tras el pacto entre EE.UU. e Irán para reabrir Ormuz

El banco central estadounidense tiene el mandato de sostener el pleno empleo, pero también de llevar la inflación hacia el 2%, un objetivo que, según recordó AFP, no logra cumplir desde hace más de cinco años.

Por eso, la reunión de hoy no tiene suspenso por la tasa, pero sí por el mensaje. Si Warsh se muestra demasiado complaciente frente al pedido de Trump, el mercado podría leerlo como una señal de riesgo para la independencia de la Fed. Si, en cambio, aparece más duro contra la inflación, puede enfriar las expectativas de recortes y tensionar a los activos de riesgo.

La agenda del día en Estados Unidos

La jornada viene con varios datos capaces de marcar el pulso de los activos. A las 9:30 ET se publican las ventas minoristas de mayo, tanto el dato general como el núcleo. Es una referencia clave para medir la salud del consumo estadounidense, justo en un momento en el que la Fed intenta equilibrar dos riesgos: no enfriar de más la economía, pero tampoco relajar demasiado temprano la política monetaria.

A las 10:30 ET está previsto un discurso del presidente Donald Trump. El mercado seguirá de cerca cualquier definición sobre el acuerdo con Irán o eventuales medidas arancelarias, dos temas que pueden impactar de lleno en petróleo, bonos, dólar y acciones.

A las 11:30 ET se conocerán los inventarios de crudo, otro dato sensible después de las fuertes oscilaciones que tuvo la energía por el conflicto en Medio Oriente y las expectativas de normalización en la oferta.

Pero el plato fuerte llegará con la decisión de tasas de la Fed, el comunicado del FOMC y las proyecciones económicas actualizadas. Luego será el turno de la conferencia de prensa de Warsh, su primera aparición formal como responsable del banco central más influyente del mundo.

En este contexto, Wall Street llega sin pánico, pero mirando cada palabra

Según el site especializado en mercados Investing.com, los futuros del S&P 500 avanzaban 0,24% antes de la apertura de Wall Street, hasta los 7.605,25 puntos, en una rueda que intentaba consolidar el rebote impulsado por el acuerdo preliminar con Irán. El índice venía de cerrar el martes en 7.511,35 puntos, con una baja de 0,57%.

El dato del VIX también muestra que, por ahora, el mercado no está en modo pánico. El índice de volatilidad se mantenía en 16,41 puntos, lejos de su máximo de 52 semanas de 35,30 puntos. En otras palabras: los inversores están atentos, pero no descuentan una sorpresa dramática.

La decisión incluso podría salir por unanimidad entre los doce miembros con derecho a voto del comité, algo que, según AFP, no ocurre desde hace un año. Ese dato, si se confirma, podría ayudar a reforzar una imagen de continuidad en un momento de transición política dentro de la Fed.

Qué mira el mercado

El punto de partida parece bastante claro: tasas quietas. La duda está en el después. Los inversores quieren saber si la Fed seguirá dejando abierta la puerta a un recorte más adelante o si, por el contrario, endurecerá el mensaje ante la combinación de precios al alza, manufactura más débil y shock externo por el reordenamiento geopolítico tras el acuerdo con Irán.

Si las proyecciones muestran menos chances de recortes o incluso una inclinación más restrictiva, los bonos podrían volver a tensionarse y el dólar ganar terreno. En cambio, un mensaje más equilibrado podría sostener el apetito por riesgo y darle aire a las acciones.

El acuerdo entre EE.UU. e Irán impulsa a Wall Street y hunde el precio del petróleo

La conferencia de Warsh será igual de importante que el comunicado. Su desafío será mostrar independencia, dar señales de control sobre la inflación y, al mismo tiempo, no cerrar la puerta a una política más flexible si la economía pierde dinamismo.

Petróleo, Irán y aranceles: el otro frente de la rueda

La reunión de la Fed no llega en el vacío. El acuerdo preliminar entre Washington y Teherán alivió parte de la presión sobre los mercados energéticos, pero la situación todavía está lejos de estar cerrada. Si Trump suma detalles sobre el acuerdo o deja alguna frase dura sobre Irán, el petróleo puede volver a moverse con fuerza.

El otro factor es la política comercial. Cualquier definición sobre aranceles puede reactivar temores inflacionarios, justo cuando la Fed necesita señales más claras de desaceleración de precios para justificar una postura menos contractiva.

Por eso, la rueda combina tres capas de riesgo: datos económicos, política monetaria y geopolítica. En ese tablero, Wall Street llega con algo de rebote, pero sin margen para decepciones.

Impacto para los mercados argentinos

Para Argentina, la reunión de la Fed importa por varios canales. Una Fed más dura suele fortalecer al dólar global, presionar a los emergentes y encarecer el financiamiento. También puede pegar en bonos soberanos, acciones argentinas que cotizan en Nueva York y expectativas sobre flujos hacia mercados de mayor riesgo.

En cambio, si Warsh logra un mensaje que no suene agresivo, los activos emergentes podrían tener algo más de aire. En ese caso, los bonos argentinos y los ADRs podrían beneficiarse de un mejor clima externo, siempre que no aparezcan ruidos locales que corten el rebote.

El dato de fondo es que la Argentina sigue muy pendiente de la tasa internacional. Con un programa financiero exigente, necesidad de acumular reservas y búsqueda de crédito externo, cualquier señal de la Fed pesa más de lo habitual.

lr