“El acuerdo de paz de Irán y EE.UU. llevará mucho más de 60 días de negociaciones”

Andrés Serbin aseguró que el acuerdo que Estados Unidos e Irán será apenas el inicio de un proceso mucho más complejo. "Todo esto en 60 días yo no creo que se resuelva. Yo creo que van a ser negociaciones largas", afirmó, y explicó que mientras "Trump quiere cosas inmediatamente, ya, resultados para anunciar en su cuenta", los iraníes avanzan "más lentamente, tratando de obtener las ventajas que ellos quieren". Según señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la discusión incluirá la apertura del Estrecho de Ormuz, las sanciones económicas y el futuro del programa nuclear iraní.

Andrés Serbin es un antropólogo, doctor en Ciencias Políticas, escritor y analista internacional especializado en geopolítica y relaciones internacionales. Se desempeñó como profesor en instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Central de Venezuela. Presidió por 25 años la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Es autor de numerosos libros y artículos académicos sobre política global.

¿Cómo interpreta lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos?

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Básicamente se va a firmar el Memorándum de Entendimiento, que es un acuerdo marco muy general, el día 19. Y, a partir de ahí, va a haber 60 días para empezar las negociaciones sobre algunos temas, no necesariamente todos los temas de la agenda bilateral entre Estados Unidos e Irán.

Yo creo que sí. En primer lugar, va a estar el tema de la apertura del Estrecho de Ormuz. En segundo lugar, probablemente surja el tema de las sanciones contra Irán. Parece que hay una negociación ahí, en el sentido de que sí se va a descongelar una serie de fondos para Irán. Y el gran tema, es el tema del enriquecimiento de uranio y hasta dónde puede llegar, en cuanto a su capacidad nuclear, Irán.

Todo esto en 60 días yo no creo que se resuelva. Yo creo que van a ser negociaciones largas. Además, los estilos de negociación de ambos países son muy diferentes. Trump quiere cosas inmediatamente, resultados para anunciar en su cuenta. Los iraníes van más lentamente, tratando de obtener las ventajas que ellos quieren. De alguna manera están en una posición de ventaja desde el momento que cerraron el Estrecho de Ormuz, y esto va a significar probablemente que se estiren las negociaciones más allá de los 60 días.

Con un factor: las elecciones norteamericanas.

Sí, pero con un factor intermedio. Que en toda esta ecuación vamos a ver qué papel desempeña Israel. Habitualmente el planteamiento es: esto es básicamente una confrontación de Estados Unidos-Irán. No. En realidad es un trilema en donde el tercer factor es Israel.Israel está planteando, lo que planteó en estos días. Sin anunciar el acuerdo, Israel siguió bombardeando. Estaba bombardeando hasta Beirut.

Estaba viendo cómo se refleja eso en la población en general de la región. Hay como una revalorización del papel de Irán. Irán es persa, no es árabe. Pero, por ejemplo, estaba viendo algunas entrevistas de gente que estaba regresando en Líbano a sus hogares, a ver qué quedaba de sus hogares en el sur del Líbano. Y entonces era como: “Bueno, gracias a Irán estamos volviendo”. Entonces, este mensaje es un mensaje muy significativo en términos de cómo posiciona a Irán como un poder regional relevante, pese a que el intento fue justamente neutralizarlo como un poder relevante a nivel regional.

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¿Usted coincide que finalmente hay una victoria de Irán y una derrota de Estados Unidos, con la mayoría de los analistas?

Yo coincido, pero matizaría un poco, porque tampoco es tan drástico, es decir, hay una victoria de Irán en el sentido que ha sabido resistir todo el embate de la confrontación, superarlo a un costo alto, pero lo ha hecho y, por otro lado, imponer sus condiciones. Y del lado de Estados Unidos, evidentemente, ha tenido que ceder frente a la situación con Irán.

¿E Israel?

Esa es la gran incógnita. Primero, que los objetivos de Israel en cuanto a la región no necesariamente coinciden con los de Estados Unidos. Esta alianza funcionó circunstancialmente, pero ahora estamos viendo que hay una tensión muy grande. De hecho, hay un reclamo por parte de Trump a Netanyahu.

Y, en segundo lugar, lo que pasa es que yo creo que no se disocia el papel de Israel de una visión del Gran Israel, de la expansión de Israel y de la negación de la posibilidad de, digamos, dos Estados: el palestino y el de Israel. Entonces, esto hay que enmarcarlo además en función de cada uno de los sectores que están en juego en las próximas elecciones que se vienen.

A pesar de que los sectores de oposición pareciera que cuestionen muy drásticamente a Netanyahu, lo cierto es que no todos cuestionan la guerra y no todos cuestionan la continuidad de los ataques en el Líbano, porque creen que realmente Hezbollah es una amenaza existencial para Israel. Pero el cuadro es mucho más amplio, porque Israel, viendo la perspectiva de todo lo que está pasando, está perdiendo sus vínculos con los países del Golfo Pérsico.

Porque básicamente, ¿qué sucede? Hay esta situación de impasse en función de que los países del Golfo Pérsico confiaban en Estados Unidos y, de alguna manera, eso estaba relacionado con la alianza con Israel.

Y un carácter transitivo con Israel. Y la pérdida de confianza con Estados Unidos implica una pérdida de confianza con Israel.

Una pérdida de confianza con Israel, pero además yo creo que Irán está haciendo su trabajo de acercarse a los países del Golfo Pérsico. No todos, porque además están divididos entre ellos, pero probablemente Qatar y Arabia Saudí son más propensos a una conversación con Irán. Y, en ese sentido, también están alejando la posibilidad de una mayor influencia de Israel en esta región. Y la prueba ha sido, bueno, todo lo que ha sucedido en términos de cómo han sido atacados los países del Golfo Pérsico por parte de Irán.

¿Qué repercusión puede tener eventualmente, por lo menos un cese del fuego en la confrontación entre Estados Unidos e Irán, en América Latina? ¿Si un Trump debilitado desde el punto de vista simbólico es menor elector en las distintas elecciones que se producen en América Latina? ¿O, por el contrario, va a ser más activo en América Latina, atacando Cuba directamente y metiéndose más en su patio trasero?

Creo que sí va a haber una prioridad con respecto a asegurar el área de influencia de Estados Unidos, que es el hemisferio occidental. Pero con respecto a Cuba tendría mis reparos, porque no es lo mismo Venezuela que Cuba. Probablemente venza a Estados Unidos eventualmente si produce un desembarco o un ataque a Cuba.

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Pero lo cierto es que se va a encontrar con una gran resistencia y, por eso, yo creo que hay una negociación en marcha con la élite político-económica de Cuba. Siempre hay aperturas que se inician por el gobierno de Cuba que después quedan en la nada. Pero esperemos que esta vez sí funcione, porque hay un interés de supervivencia de la élite político-económica.

No nos olvidemos que el control del 60% de la economía, a través de la empresa GAESA, viene por el lado de los militares. Entonces, sí, Estados Unidos va a tratar de consolidar su presencia en la región. Esto va a significar, más que la preocupación por Rusia o por Irán, la preocupación por China. Y yo creo que se siente bastante incómoda la administración Trump, en particular, con esta presencia comercial y económica de China, particularmente en el Cono Sur.

Van a tratar de presionar. Es interesante, por ejemplo, ¿por qué se invitó a Brasil al G7? Yo creo que ahí hay un juego en términos de que, bueno, acerquemos a todos los jugadores que eventualmente pueden ser interlocutores de China y tratemos de reconstituir las relaciones con los principales actores. En este caso, Brasil. Vamos a ver cómo avanza esto, pero creo que va a haber una reafirmación de la presencia estadounidense a nivel hemisférico, con gradaciones que van desde Centroamérica y el Caribe hacia la parte norte del continente, hasta el Cono Sur.

Entonces, en el caso del Cono Sur, el tema es China. En el caso del Caribe, la cuestión es: ¿qué significa para los votantes latinos Cuba en Estados Unidos?

Yo creo que ese es uno de los factores más importantes, y creo que Marco Rubio es la personalidad que lo define, de alguna manera, por su origen, por su posición y por todo lo que ha dicho al respecto. Ahora, yo no sé si en este momento, frente a las elecciones de medio término, algún tipo de avance sobre Cuba puede dar los resultados, desde el punto de vista electoral, que podría estar esperando la administración Trump. Porque sí, hay una comunidad cubanoamericana que va a responder a eso positivamente, pero también hay sectores dentro de esa comunidad que no responden positivamente a la posibilidad de una intervención estadounidense en Cuba. Habría que matizar eso.

¿Cómo ve usted la relación entre la Argentina y Estados Unidos? ¿Y la relación entre Milei y Trump es trasladable a Milei y el Partido Republicano o a la Argentina y cualquier administración norteamericana?

Creo que Argentina es un factor que pesa dentro de esta visión de Estados Unidos con respecto al hemisferio. Obviamente, la relación con Milei y un gobierno como el de Milei favorece esta posición de que Estados Unidos pueda consolidar su influencia a nivel regional. No sabría qué puede pasar con un cambio de gobierno, evidentemente, donde de repente las relaciones con Estados Unidos pueden tensarse o no. No sabemos.