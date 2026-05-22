EE.UU. detuvo en Miami a la hermana de la titular del mayor conglomerado económico de Cuba

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves a Adys Lastres Morera, hermana de la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, presidente ejecutiva de Gaesa, la empresa sancionada por Estados Unidos.

Si bien Lastres Morera tenía estatus de residencia permanente, su detención se debió a una determinación de deportabiidad firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

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"Según determinó el secretario Rubio, la presencia continua de Lastres Morera en nuestro país tendría consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior, y comprometería nuestros intereses de política exterior debido a sus conexiones prominentes con un alto funcionario cubano que controla de manera corrupta una parte significativa de la red financiera del régimen", explica el comunicado.

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