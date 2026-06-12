EE.UU. sanciona a petrolera estatal cubana Cupet y complica nuevos envíos a sector privado

EE.UU. sancionó a la empresa estatal cubana de petróleo y gas, una medida que podría frustrar un acuerdo para enviar combustible al sector privado de la isla en medio de una grave crisis energética.

Unión Cuba-Petróleo, conocida como Cupet, fue incorporada el jueves a la lista negra del Departamento del Tesoro, según una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

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Cupet extrae los cerca de 40.000 barriles diarios de petróleo que produce Cuba, suficientes para cubrir apenas dos quintas partes de las necesidades de la isla. También es responsable de las refinerías, la distribución de combustible y gran parte de la infraestructura energética del país.

“Como ocurre con todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista cubano como una herramienta de represión y de una cleptocracia al servicio del régimen”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. Agregó que Cupet “expropió ilegalmente” activos de propiedad estadounidense hace años.

Dado que Cupet controla prácticamente todas las estaciones de servicio de Cuba, la medida representa un obstáculo para las conversaciones entre una empresa comercializadora de Florida y autoridades de Washington y La Habana destinadas a concretar el mayor envío de combustible estadounidense a la isla desde la década de 1960.

Vanguard Energy afirmó esta semana que está avanzando en los trámites para exportar 250.000 barriles de diésel y gasolina destinados exclusivamente al sector privado, y no a entidades estatales.

La autoridad de impuestos del condado de Miami-Dade informó el jueves que revocó la licencia tributaria local de Vanguard Energy debido al asunto, citando específicamente las sanciones estadounidenses contra Cupet.

“El condado de Miami-Dade no será un refugio seguro para empresas que ignoran las sanciones federales o realizan actividades comerciales con entidades controladas por la dictadura comunista cubana”, escribió el recaudador Dariel Fernández en una publicación en X.

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El presidente de Vanguard Energy, Matthew Klann, declinó comentar tanto la decisión del recaudador de impuestos de Miami-Dade como las declaraciones del Departamento de Estado.

EE.UU. flexibilizó las restricciones en febrero para permitir la venta de combustible a empresas privadas cubanas, pero las sanciones contra Cupet socavan esa política, según Michael Bustamante, director de estudios cubanos de la Universidad de Miami.

“Los actores del sector privado no cuentan con una flota propia de vehículos, ni pueden simplemente acudir a un concesionario de camiones de distribución de combustible y comprar los suyos”, dijo Bustamante por teléfono. Quienes buscaban aprovechar la exención estadounidense para apoyar a las empresas privadas recurrieron a mecanismos alternativos y, “al menos en algunos casos, arrendaron equipos de la única opción disponible, que es la empresa petrolera estatal”.

Bustamante expresó desconcierto ante las nuevas sanciones, ya que la excepción para el sector privado se abrió precisamente para permitir que los bienes siguieran circulando y evitar un colapso total. La medida anunciada el jueves “parece una reacción política rápida para responder a las inquietudes del sur de Florida” sobre el acuerdo con Vanguard y su alcance histórico, afirmó. Según señaló, muchos miembros de la comunidad cubana en el exilio “siguen hablando del sector privado entre comillas, como si no existiera”.

Rubio, sin embargo, atribuyó la responsabilidad de las nuevas sanciones al gobierno cubano. Acusó a los dirigentes de La Habana de enriquecerse sistemáticamente mediante la “reventa de incontables barriles de energía escasa en el mercado secundario, el acaparamiento de suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y el racionamiento de la energía como herramienta de control social”.

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Tras capturar a Nicolás Maduro a comienzos de este año y cortar el suministro de petróleo subsidiado procedente de Venezuela, la administración del presidente Donald Trump ha impuesto de facto un bloqueo petrolero a la isla de 10 millones de habitantes. Salvo un petrolero ruso que recibió una exención, Cuba no ha recibido ningún gran cargamento de combustible desde entonces, lo que ha provocado la paralización de numerosas industrias y ha afectado gran parte de la vida cotidiana.

Con la esperanza de poner fin a casi siete décadas de gobierno de partido único, el equipo de Trump ha incrementado gradualmente las sanciones. El mes pasado presentó cargos por asesinato contra el líder revolucionario Raúl Castro y la semana pasada incorporó al presidente Miguel Díaz-Canel a la misma lista negra del Tesoro en la que ahora figura Cupet.

GZ