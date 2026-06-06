Éxodo de empresas extranjeras en Cuba ante la presión de Washington

En el último mes, numerosas empresas extranjeras redujeron o cerraron sus operaciones en Cuba ante la presión de Estados Unidos y el riesgo de quedar expuestas a sanciones por sus vínculos con el conglomerado económico-militar cubano Gaesa.

Las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) impiden cualquier tipo de actividad económica de las empresas con contrapartes estadounidenses, lo que aceleró el éxodo.

La estrategia de Washington es combinar las sanciones económicas contra figuras y empresas del régimen, las medidas jurídicas, como la histórica inculpación de Raúl Castro (95 años) por el abatimiento de dos avionetas en 1996, y un bloqueo petrolero de facto desde principios de año.

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Sin tarjetas. Las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en Cuba a partir de este fin de semana, después de que un banco extranjero rompiera su relación con Fincimex, entidad financiera vinculada a Gaesa y encargada de procesar este tipo de transacciones en la isla.

Estas tarjetas eran utilizadas principalmente por empresas extranjeras, turistas y cubanos residentes en el exterior para pagar bienes y servicios en comercios, inmobiliarias, hoteles, restaurantes y estaciones de servicio del Estado.

Cadenas hoteleras y navieras. Cuba, ya golpeada por la caída del turismo, enfrenta ahora la retirada o reducción de operaciones de varios grupos hoteleros internacionales que se desvincularon de la gestión de casi un centenar de instalaciones en la isla, la mayoría asociadas con Gaesa.

Las cadenas extranjeras, que llegaron a Cuba a partir de la década de 1990, operan bajo dos esquemas: mediante la gestión de hoteles en asociación con el ministerio de Turismo o a través de acuerdos de administración con Gaviota, entidad turística de Gaesa.

Las españolas Meliá e Iberostar dejaron de gestionar 15 y 12 hoteles vinculados al conglomerado militar respectivamente, aunque mantendrán la operación de los establecimientos que administran junto al ministerio de Turismo.

La canadiense Blue Diamond cesó totalmente la operación de sus 62 hoteles en la isla. Igualmente, el grupo asiático Archipelago International, que llegó a operar seis hoteles en la isla bajo la marca Aston, puso fin a sus actividades, según confirmaron a la AFP dos fuentes cercanas al sector.

En medio de una severa escasez de combustible, numerosos hoteles permanecen cerrados y las operaciones se han concentrado en un número limitado de instalaciones.

Naviera y mineras. La naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” desde mediados de mayo las entregas y nuevos envíos de contenedores hacia Cuba.

Aunque el transporte marítimo no figura explícitamente en el decreto presidencial estadounidense del 1 de mayo, ambas compañías podrían quedar expuestas a sanciones por operar en el puerto de Mariel, a unos 50 km de La Habana, administrado por Gaesa.

También la poderosa minera Sherritt dio un paso al costado. En el radar de Washington, la empresa canadiense se retiró a inicios de mayo de Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de la empresa mixta General Nickel Company, también sujeta a sanciones de EE.UU.

Ese mismo mes la compañía dio marcha atrás a su decisión inicial de liquidar sus activos en la isla e informó que negocia la venta mayoritaria de sus acciones con una firma estadounidense, propiedad de un exasesor de Donald Trump.

Sanciones. En este marco de presión, Estados Unidos profundizó su ofensiva con nuevas sanciones al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, a su esposa Lis Cuesta y a miembros de la familia Castro

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021. En esta nueva oleada de sanciones se agrega a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

Alejandro Castro Espín, de 60 años, fue un actor clave de las negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos que condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2015.