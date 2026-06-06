Putin niega una crisis económica y dice que no se reunirá con Zelenski

“Hemos descendido al mismo nivel que los países de la eurozona han estado viviendo durante los últimos años”, dijo Vladimir Putin durante del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) al ser consultado por el estado de la economía rusa.

La ofensiva de Moscú contra Ucrania ha sometido a las finanzas a una enorme presión, con aumentos de precios, subas de impuestos y costos de endeudamiento que alcanzan niveles récord en las últimas dos décadas, afectando duramente a muchos ciudadanos.

En el primer trimestre de 2026 la economía cayó 0,2%.”Por supuesto, escuchamos críticas de todos lados de que todo se ha derrumbado”, sentenció el presidente ruso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Putin hizo estas declaraciones apenas dos días después de que la inauguración del SPIEF -conocido como el “Davos ruso”- se viera ensombrecida por los ataques de drones ucranianos contra San Petersburgo.

Kiev ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética vital de Rusia, como depósitos de petróleo, refinerías y centros de exportación, lo que amenaza con mermar la fuente de ingresos más importante de Moscú.

En los primeros años del gobierno de Putin, los inversores occidentales deseosos de sacar provecho de la caótica y pujante economía rusa se reunían en el foro SPIEF para cerrar acuerdos y codearse con la élite rusa. Ahora, en el mismo lugar se exhiben drones y ametralladoras.

Negociaciones directas. El jueves, Zelenski le envió a Putin una misiva de 1.800 palabras donde advirtió sobre el alejamiento de EE.UU. de la mesa de negociaciones entre Kiev y Moscú, y propuso “fijar una fecha clara para dicha reunión”. Se trataría de un encuentro cara a cara entre ambos mandatarios a celebrarse en Siria o Turquía. “No tenga miedo de tomar el camino que los saque de esta guerra. Eso es lo principal que se les pide ahora”, escribió Zelenski.

Durante el “Davos ruso”, Putin aprovechó para responderle a su par ucraniano. “No le veo sentido a reunirnos. Lo único que tiene sentido para la parte ucraniana es detener el avance de nuestras fuerzas armadas. Eso es todo. Y necesitamos acuerdos”, dijo el presidente ruso, quien además agregó: “Dejemos que los expertos trabajen, desarrollen algunas soluciones y luego podremos reunirnos”, concluyó.

“Lamentablemente, Rusia vuelve a optar por la guerra; todos escucharon la respuesta de hoy. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra”, dijo Zelenski, molesto por la negativa de Putin. La inicitiva ucraniana era apoyada por Francia y EE.UU.