Expectativa en España por la visita del Papa y fuertes medidas de seguridad

El Papa León XIV comienza hoy una visita que lo llevará por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, en una España cada vez menos religiosa.

Se espera que el sumo pontífice aborde una pluralidad de asuntos vinculados a la cultura, el deporte, la política y la situación de las personas detenidas en cárceles.

Otro tema que se sumó a la agenda a última hora del viernes, es la reunión que mantendrá el sumo pontífice con víctimas de abuso sexual por parte de autoridades eclesiásticas. La oficina de prensa del Vaticano confirmó el encuentro que será organizado por la iglesia española, aunque no se brindaron detalles para preservar la voluntad y privacidad de los asistentes.

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Según un informe de 2023 realizado por la Defensoría del Pueblo de España, se estima que desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos. El gobierno de Sánchez y la Iglesia española firmaron a finales de marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

Migración. Al igual que durante el pontificado de Francisco, la migración será uno de los temas principales en la agenda de León XIV, sobre todo cuando llegue a las Islas Canarias, el archipiélago rocoso frente a las costas de África noroccidental, que miles de migrantes irregulares alcanzan a través de la ruta del Atlántico, que ha demostrado ser de las más peligrosas del mundo.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 1.172 migrantes murieron o desaparecieron durante el trayecto en 2025, una cifra ligeramente inferior a los 1.215 de 2024.

La polarización frente a la cuestión migratoria se inscribe en el ámbito de la sociedad y también tiene su correlato en la política partidaria, donde el gobierno mantiene una postura abierta, mientras que la derecha y su variante más extrema difunde un férreo discurso antiinmigrante. En este contexto, la presencia del papa en el parlamento español será uno de los momentos más esperados de su gira española -un hecho inédito para un sumo pontífice- donde se espera un discurso donde inste al diálogo.

En Madrid, el Jefe de Estado del Vaticano será recibido por su homólogo español, el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real. Las autoridades estiman la presencia de una multitud de fieles en las inmediaciones de la casa real. Por eso, preparan un operativo de seguridad con 10.500 agentes de policía desplegados, 2.190 miembros de la Guardia Civil y más de 4.000 periodistas acreditados de más de 80 nacionalidades.

El lunes León XIV, se reunirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sanchez en la Nunciatura Apostólica donde abordarán asuntos de interés común entre el Gobierno y la Santa Sede, desde la cooperación institucional hasta cuestiones sociales.

El 10 de junio el papa viajará a Barcelona para asistir a una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, el mismo día donde se cumple el centenario de la muerte de su creador, Antonio Gaudí. Allí, el sumo pontífice bendecirá la Torre Jesucristo de 172,5 metros de altura.

“El arquitecto de Dios”, como es conocido Gaudí, dio el primer paso hacia la beatificación el año pasado.

La visita de León XIV será la primera presencia de un pontífice en España desde 2011, cuando Benedicto XVI viajó a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Desde entonces, ningún Papa había realizado una visita oficial al país, pese a las invitaciones recibidas durante el pontificado de Francisco.