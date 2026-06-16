Lula en el G7: critica a Trump pero sin mencionarlo

ELEONORA GOSMAN (San Pablo).- El presidente Lula da Silva prefirió no pactar un encuentro con Donald Trump en Evian, la ciudad francesa donde se realiza la cumbre del G7, el grupo de las grandes potencias occidentales. Así lo informaron fuentes diplomáticas que acompañan al jefe de Estado en esta reunión. Lo cierto es que ni siquiera intercambiaron saludos en los espacios en que podían contactarse; es el caso de la foto oficial. Una de las causas de esa distancia son las medidas adoptadas por Estados Unidos, que traban el ingreso de las exportaciones brasileñas en el mercado americano. La divergencia es la decisión de Washington de incluir a las mafias del narcotráfico: Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) en la lista de organizaciones terroristas.

En el plenario de este martes, Lula pronunció un discurso fuerte, sembrado de recados que tuvieron como destinatario al jefe de la Casa Blanca. El líder brasileño defendió por ejemplo que la lucha contra el crimen organizado “debe respetar la soberanía de los Estados", al tiempo que criticaba el proteccionismo estadounidense y la caída de la ayuda al desarrollo internacional. “El año pasado registramos una caída histórica del 23% en la ayuda oficial a los países subdesarrollados”. Alertó, también, sobre la reducción de los fondos del Programa Mundial de Alimentos, que perdió este año 40% de su financiación.

Brasil, junto con Corea del Sur, India, Kenia y Egipto, son las naciones del “Sur Global” que participan en esta cita anual del G7 como invitados especiales. Al hablar en el panel "Nuevas asociaciones y la reconstrucción internacional", el brasileño recordó que esta es la décima Summit en la que está presente. “En todas ellas, nos enfrentamos a crisis y desafíos que afectan a millones de personas” señaló; y concluyó que “en ninguna de ellas pudimos construir respuestas colectivas duraderas”.

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En su visión, el mundo “está atrapado en dogmas que defienden la desregulación de los mercados, con mínima intervención estatal y promueven la austeridad fiscal como un fin en sí mismo”. A la crisis, sin duda, contribuyen las guerras y conflictos que “desvían la atención de la agenda de desarrollo. En este escenario, el gasto militar anual asciende a 3 billones de dólares”. A esto se suma la situación de las naciones con una deuda externa asfixiante. “Los países en desarrollo transfieren anualmente 1.400 millones de dólares en concepto de servicios de la deuda. Esto equivale a siete veces la ayuda que reciben de las naciones ricas; y lo que necesitamos es un sistema financiero que no obligue a los países endeudados a elegir entre pagar a sus acreedores y alimentar a su población”.

Los líderes de las potencias más ricas debatieron, estos dos días, sobre cómo abordar algunos de los grandes problemas del planeta. Pero los micrófonos filtraron otras conversaciones más banales: deportes, marcas de cigarros y bebidas. Así lo describieron los periodistas dedicados a esta cumbre. Desde luego, la Copa del Mundo en marcha en Estados Unidos, México y Canadá, se convirtió en un tema obligado de intercambio.

Con todo, la posición de los líderes del G7 sobre el narcotráfico da cuenta de que hubo tiempo suficiente fueron abordadas todos las “plagas” críticas que conmueven al mundo. "La Declaración de los Líderes del G7 sobre la Lucha contra el Narcotráfico es un paso positivo” juzgó el líder brasileño. “Pero la lucha contra el narcotráfico no puede desvincularse de otros delitos como el blanqueo de dinero y el tráfico de armas", afirmó. Sostuvo entonces que "valorar el diálogo y la cooperación institucional, incluso a través de Interpol, contribuirá a la localización de activos e individuos vinculados a estas actividades delictivas”.

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Otro de los retos que atraviesan la Tierra, son las tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial. A eso se suman las transiciones energéticas, que impone la preservación del medio ambiente; y los minerales críticos que requieren la participación de los gobiernos en las etapas de mayor transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades de las naciones “agraciadas” con esos inestimables insumos.