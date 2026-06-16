Los precios internacionales del petróleo volvieron a caer este martes y tocaron nuevos mínimos de tres meses, en medio de la expectativa de que pueda reanudarse el suministro a través del Estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo. El mismo presidente norteamericano Donald Trump -desde Francia donde participa del G7-, sostuvo en las últimas horas que el entendimiento con Teherán ya está en vigor, lo que permitirá la libre circulación de la energía por el Estrecho.

La definición del conflicto impulsó los precios del crudo a la baja. Según informa este martes 16 de junio la agencia Reuters, los futuros del Brent retrocedieron US$ 1,70, o 2%, hasta US$ 81,47 por barril, luego de tocar los US$ 81, su nivel más bajo desde el 4 de marzo. En tanto, el West Texas Intermediate, que actúa como precio de referencia para Estados Unidos, cayó US$ 1,89, o 2,3%, hasta US$ 78,86 por barril, tras marcar un piso intradiario de US$ 78,41, el menor valor desde el 10 de marzo.

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La baja se suma al derrumbe de casi 5% que el petróleo había registrado el lunes, después de que el presidente estadounidense anunciara la firma de un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra. Sin embargo, el mercado todavía opera con cautela porque no se conocen todos los detalles del acuerdo.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que Irán y Estados Unidos iniciarán una nueva ronda de conversaciones en Suiza el próximo viernes 19 de junio, con el objetivo de alcanzar un acuerdo final tras el inicio de un entendimiento provisional.

Ormuz, el punto clave para el mercado

El conflicto en Medio Oriente llevó al cierre del Estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Por eso, cualquier señal sobre su reapertura impacta de inmediato sobre los precios internacionales.

Por ahora, pocos petroleros cruzaron el estrecho desde que se anunció el acuerdo marco. De acuerdo con Reuters, algunos buques vienen moviendo crudo de forma discreta a lo largo de la costa de Omán, navegando “a oscuras” y con apoyo de la marina estadounidense.

Los transportistas esperan garantías de seguridad antes de volver a cruzar con normalidad. Entre los puntos pendientes aparece la limpieza de minas y la confirmación de condiciones seguras para el tránsito marítimo. Ese proceso podría demorar varias semanas, incluso si la tregua se sostiene.

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El ejército estadounidense, según el cable de Reuters, supervisó decenas de transferencias secretas de petróleo de barco a barco para mantener el flujo de exportaciones energéticas del Golfo. La operación incluyó drones aéreos y acuáticos, además de helicópteros, para guiar convoyes hacia petroleros que esperaban fuera de la zona más riesgosa.

Las primeras señales indican que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán permitiría reabrir el estrecho bloqueado y extender una tregua por 60 días. Ese plazo buscaría ganar tiempo para negociar temas de fondo, entre ellos el programa nuclear iraní.

Menor tensión geopolítica y demanda más débil

El cambio de clima en Medio Oriente no es el único factor detrás de la caída del crudo. El mercado también mira señales de debilidad en la demanda física, especialmente en China, el mayor importador mundial de petróleo.

Reuters cita un informe de Morgan Stanley según el cual varios indicadores mostraron un debilitamiento de los mercados físicos del petróleo en las últimas semanas. Las importaciones chinas de crudo cayeron 29% en mayo y se ubicaron en su nivel más bajo en ocho años, extendiendo una baja marcada en la demanda.

¿Qué precio tiene Ormuz?

“También tuvimos algunos datos chinos más débiles de lo esperado, lo que sugiere quizás que la demanda de la segunda mayor economía mundial y de una de las principales naciones consumidoras de petróleo podría estar debilitándose en un momento en que se espera que el suministro de petróleo vuelva a aumentar con el relajamiento de las restricciones a Irán”, señaló Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com, en declaraciones citadas por Reuters.

El razonamiento del mercado es claro: si vuelve más oferta desde el Golfo y, al mismo tiempo, la demanda global muestra señales de enfriamiento, los precios tienen menos sostén.

Goldman Sachs recortó su previsión para el Brent

En ese contexto, Goldman Sachs ajustó a la baja sus proyecciones para el precio del crudo. El banco redujo su estimación para el Brent del cuarto trimestre de US$ 90 a US$ 80 por barril. También recortó su previsión promedio para 2027 de US$ 80 a US$ 75.

El cambio de escenario responde a una hipótesis más optimista sobre el retorno de la oferta. Goldman ahora asume que las exportaciones del Golfo volverán a niveles previos a la guerra hacia fines de julio, y no recién a fines de agosto como esperaba antes.

Ese ajuste refuerza la presión bajista sobre el mercado, aunque no elimina el riesgo geopolítico. La tregua aún debe consolidarse, los detalles del acuerdo siguen sin estar claros y cualquier demora en la reapertura efectiva de Ormuz puede volver a mover los precios.

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