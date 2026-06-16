Tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuándo podría bajar la nafta en Argentina

El acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente provocó una fuerte baja en el precio internacional del petróleo y abrió interrogantes sobre su impacto en la economía argentina. Sin embargo, pese a la caída del Brent, referencia mundial del crudo, las empresas del sector aseguran que los precios de los combustibles no bajarán en el corto plazo.

Tras conocerse el entendimiento entre Washington y Teherán, el barril de Brent retrocedió más de un 5% y se ubicó cerca de los 82 dólares, alcanzando su nivel más bajo de los últimos tres meses.

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La noticia fue recibida con atención en Argentina, donde el precio de la nafta acumuló importantes aumentos durante los meses en los que el conflicto elevó la cotización internacional del petróleo.

Por qué la baja del petróleo no llegará de inmediato a los surtidores

Desde abril, las principales petroleras implementan un sistema de compensación que toma como referencia un valor del crudo inferior al que se negociaba en los mercados internacionales durante el conflicto.

Ese mecanismo permitió evitar aumentos aún mayores en los combustibles mientras el Brent alcanzaba picos superiores a los 120 dólares por barril.

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Ahora, las refinadoras buscan recuperar esa diferencia acumulada antes de trasladar una eventual baja a los consumidores.

Por ese motivo, fuentes del sector aseguran que, aunque el petróleo continúe descendiendo, los valores de la nafta y el gasoil seguirán elevados durante varias semanas más.

Cuándo podría comenzar a bajar la nafta

Especialistas energéticos estiman que una reducción en los surtidores recién podría analizarse dentro de un plazo mínimo de dos meses, siempre y cuando la caída del petróleo se mantenga de forma sostenida.

Además, el escenario dependerá de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se consolide y permita una normalización duradera del comercio energético internacional.

Si el Brent regresara a niveles cercanos a los 70 dólares por barril, el período de compensación podría acelerarse. En cambio, si se estabiliza entre 80 y 90 dólares, la espera sería más prolongada.

El impacto sobre Vaca Muerta

La caída del precio del crudo también genera atención en el sector petrolero argentino por sus posibles efectos sobre Vaca Muerta.

Con valores cercanos a los 80 dólares por barril, la formación neuquina continúa siendo atractiva para las inversiones. Sin embargo, un descenso más pronunciado podría afectar la rentabilidad de algunos proyectos y reducir el interés de los inversores.

Según analistas del sector, niveles cercanos a los 65 dólares por barril representan un punto crítico para varios desarrollos de producción.

Los proyectos de GNL, bajo observación

Otro de los sectores que sigue de cerca la evolución del mercado es el del gas natural licuado (GNL). Los grandes proyectos de exportación que impulsa Argentina dependen de precios internacionales suficientemente elevados para justificar las inversiones en infraestructura.

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Por eso, una caída prolongada de los valores energéticos podría generar nuevas dudas sobre la rentabilidad futura de algunas iniciativas vinculadas a la exportación de gas.

Mientras tanto, el mercado seguirá atento a la reapertura total del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula una parte significativa del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

LB/ML