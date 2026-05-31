¿Qué precio tiene Ormuz?

Una reapertura parcial del estrecho de Ormuz podría estar cerca. Pero, ¿está más cerca una solución regional duradera?

La narrativa predominante es que Estados Unidos ha perdido el control de la situación en el Golfo Pérsico. Y es cierto que Irán ha adquirido una poderosa baza —la capacidad de amenazar el transporte marítimo en el estrecho— que antes no poseía. En ese sentido, el equilibrio de poder en su relación con Estados Unidos se ha inclinado a favor de Irán. Este cambio, junto con el bloqueo estadounidense correspondiente al transporte marítimo vinculado a Irán, implica cuatro posibles escenarios: China media para lograr una paz duradera; Irán se sume en el caos ; Estados Unidos se retira por completo; y se mantiene una versión confusa del statu quo.

La buena noticia para el presidente estadounidense Donald Trump es que aún conserva la iniciativa y probablemente pueda elegir el escenario que prefiera. Sin embargo, Trump todavía enfrenta un gran problema, ya que tiene tres objetivos principales: desmantelar el programa nuclear iraní, reabrir permanentemente el estrecho y evitar ser el presidente al que se le atribuya la pérdida de Taiwán a manos de China. La mala noticia para Trump es que, como máximo, podrá lograr dos de estos objetivos.

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Tras su reciente cumbre con el presidente chino Xi Jinping, Trump espera, sin duda, que la participación de China en el Golfo vaya más allá de su actual papel secundario. China podría contribuir a un acuerdo de paz que aborde la cuestión más importante para Estados Unidos —el programa nuclear iraní—, al tiempo que concede a Irán lo que más desea: una inversión masiva en infraestructuras (y el fin de los bombardeos).

Lamentablemente, tras la cumbre Trump-Xi, resulta cada vez más evidente que el precio que China deberá pagar para involucrarse será muy alto. Si bien China importa más de 11 millones de barriles de petróleo al día —y, por lo tanto, busca precios más bajos para el crudo—, cuenta con grandes reservas y parece confiar en poder soportar los precios del petróleo en torno a sus niveles actuales. Además, China compraba aproximadamente una cuarta parte de su gas natural licuado a Qatar, donde la producción sigue estando gravemente limitada por las hostilidades en curso y los extensos daños a la infraestructura.

En general, la posibilidad de que China tome el control de Taiwán es una amenaza latente. Los líderes chinos buscarán una serie de concesiones de Estados Unidos, al tiempo que intentarán convencer a los taiwaneses de que les conviene más China. La estrategia óptima para China consiste en ser útil, pero sin dejar que Estados Unidos se desentienda demasiado pronto. La debilidad global estadounidense contribuye a proyectar la fortaleza regional de China.

En el segundo escenario, Trump lanza nuevos ataques, ya sean selectivos (como contra las rutas terrestres de exportación de Irán) o generalizados (como ya ha amenazado en varias ocasiones). Nadie duda de la capacidad del ejército estadounidense para causar numerosas bajas y destruir puentes, carreteras y edificios. Pero si bien esta estrategia podría hacer ingobernable a Irán, no acaba con la resistencia armada.

Recuerde que la principal amenaza para el Estrecho de Ormuz proviene de drones de bajo costo y fácil manejo. Si Irán se divide en facciones enfrentadas, ¿disminuirá o aumentará la amenaza para el Estrecho? Si persiste alguna versión de la amenaza de los drones, ¿estarán dispuestos los petroleros (y sus tripulaciones y aseguradoras) a transitar por el Estrecho? El nivel de violencia necesario para limitar el tráfico de petroleros es pequeño; el resultado refleja la credibilidad de la amenaza. En este escenario, el Estrecho no se abre de forma consistente, el conflicto probablemente inflige daños sustanciales a los vecinos de Irán en el Golfo, y la inestabilidad regional crónica perjudica a casi todos.

En el tercer escenario, que Trump también ha anticipado, Estados Unidos se desentiende de la situación y exige a los países del Golfo, a la Unión Europea o a algún otro que asuma la responsabilidad. Esto bien podría reabrir el estrecho, pero probablemente en términos negociados por Irán y China. Para Estados Unidos, este escenario implica un progreso nulo en el programa nuclear iraní, lo que convierte la guerra en algo peor que inútil: Irán obtiene el control efectivo del estrecho y Estados Unidos se marcha sin nada. Sería muy difícil para la Casa Blanca presentar esta historia como una victoria.

Esto nos lleva al escenario más probable a corto plazo: un alto el fuego inestable que se rompe periódicamente. Cuando Estados Unidos es menos beligerante, los barcos pueden transitar por el estrecho. Pero si Estados Unidos ataca, Irán puede restringir el tráfico marítimo de forma proporcional.

Periodos de apertura recíproca y reducción de tensiones podrían aliviar la presión sobre los precios mundiales del petróleo, el gas natural, los plásticos y los fertilizantes, creando potencialmente un espacio para medidas limitadas de fomento de la confianza y, con el tiempo, para la reanudación de las negociaciones sobre la cuestión nuclear. Pero este es un camino estrecho sobre un precipicio frágil, que podría derrumbarse en cualquier momento antes de que se alcance un acuerdo final. Y si bien la administración Trump podría argumentar que los asuntos nucleares ahora siguen un camino aparte, Estados Unidos no habría logrado ningún progreso en este frente.

En todo esto, Rusia será la gran ganadora y, a la vez, un posible factor decisivo. Con los precios del petróleo al alza y las sanciones estadounidenses contra la industria petrolera rusa en suspenso, el presidente Vladimir Putin dispone de las divisas que necesita para financiar su guerra con Ucrania. Putin quiere que los estadounidenses se vean acorralados, humillados repetidamente y obligados a permitir el máximo de exportaciones de petróleo ruso. En cualquier escenario imaginable, cabe esperar que Rusia suministre drones y misiles a las fuerzas iraníes, un modelo de negocio sumamente rentable para el Kremlin.

Ya sea que Trump recurra a un Xi Jinping pragmático, arriesgue un colapso regional más amplio o se conforme con un equilibrio inestable, la era del control implícito e indiscutible de Estados Unidos sobre el Golfo Pérsico ha terminado. Lo que probablemente surja en su lugar es un equilibrio regional más complejo y fragmentado, en el que el Estrecho de Ormuz permanezca abierto solo de forma condicional, con importantes implicaciones para la estabilidad económica mundial.

* Simon Johnson, premio Nobel de Economía 2024 y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor en la Escuela de Administración Sloan del MIT.

**Amir Kermani, profesor de Finanzas e Inmobiliaria en la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, es investigador asociado en la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).

Project Syndicate