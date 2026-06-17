Mariano Gorodisch: “Se está hablando de una nueva bicicleta financiera, una forma de hacer carry y traer un nuevo rulo del dólar”

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, en comunicación con Canal E, explicó las nuevas estrategias financieras que están utilizando los inversores en el mercado argentino, con foco en los bonos dólar linked, los contratos de futuro y la baja del riesgo país.

Mariano Gorodisch detalló una estrategia que volvió a aparecer en la ciudad de Buenos Aires: “En la city de lo que se está hablando es una nueva bicicleta financiera que hay, una forma de hacer carry y traer un nuevo rulo del dólar”.

En qué consiste el nuevo rulo del dólar

Según explicó, consiste en aprovechar instrumentos vinculados al dólar oficial: “Aprovechar los bonos Dólar Linked que están atados al tipo de cambio oficial y te cubrís con Dólar Futuro a fin de julio”.

Gorodisch sostuvo que esta operación permite obtener una rentabilidad atractiva: “Haciendo este trade, te da una ganancia de un 2,1% mensual en dólares, en moneda dura, porque estás cubierto”.

Sobre el funcionamiento de la estrategia, agregó: “El sintético es como lo llaman en la carga financiera, hacer tasas en pesos, que hoy conviene con estos bonos Dólar Linked, y cubrirte con contratos de futuro”.

Se estima una baja del riesgo país por debajo de los 400 puntos

El entrevistado explicó que la expectativa del mercado está puesta en una caída del riesgo país y una posible vuelta de Argentina al financiamiento internacional. “El número que esperan que el riesgo país perfore los 400 puntos”, dijo al explicar las proyecciones del equipo económico, en referencia a la barrera de los 400 puntos básicos.

También señaló que el pago de deuda previsto podría ser clave: “El 9 de julio tenés el pago de los 4.500 millones de bonares globales”. Según analizó, después de esos movimientos podría darse una mejora: “A partir del 11 de julio que probablemente este riesgo país baje de las zonas de los 400 puntos y la Argentina pueda salir a limpiar deuda en los mercados internacionales por debajo del 9%”.