Patricio Lons sobre Martín Miguel de Güemes: "es una figura relevante del norte argentino, pero no es la única figura"

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, el historiador Patricio Lons analizó el papel del prócer salteño en las guerras de independencia y abordó las implicancias políticas, económicas y geopolíticas del proceso que dio origen a los países sudamericanos.

Durante una entrevista con Canal E, el especialista propuso una mirada revisionista sobre la historia argentina y sostuvo que los acontecimientos ocurridos a comienzos del siglo XIX deben interpretarse en un contexto más amplio que el habitualmente enseñado en las escuelas.

El papel de Güemes en la defensa del norte argentino

Al referirse a la figura del prócer, Lons destacó que Martín Miguel de Güemes fue una pieza importante dentro del escenario político y militar del norte. "Güemes es una figura relevante del norte argentino, pero no es la única figura", señaló.

Según explicó, el actual norte argentino constituía un espacio estratégico para el comercio regional y conectaba distintos territorios de Hispanoamérica. "El norte argentino era un punto de flujo comercial que unía la moneda que se acuñaba en el Alto Perú con el resto de la economía regional", sostuvo.

También recordó la participación de Güemes durante las invasiones inglesas de 1806, cuando integraba el Regimiento Fijo de Buenos Aires y participó en la captura de una embarcación británica que había quedado encallada en las cercanías del Río de la Plata.

La independencia como una guerra civil española en América

Uno de los planteos centrales de Lons fue su interpretación del proceso independentista. Para el historiador, el conflicto no puede entenderse como una guerra entre españoles y americanos.

"Fue una gran guerra civil española en América, porque los bandos en pugna eran todos criollos y a su vez todos se conocían españoles", afirmó.

En esa línea, explicó que durante buena parte del proceso revolucionario todavía no existía una identidad nacional argentina consolidada. "Cuando Güemes nace en 1785, Salta era tan España como Madrid", remarcó.

Asimismo, recordó que figuras como Manuel Belgrano y José de San Martín mantuvieron durante años una fuerte identificación con las instituciones y tradiciones españolas.

La importancia económica de Hispanoamérica antes de la independencia

Durante la entrevista, Lons también destacó el peso económico que tenía la región dentro del comercio mundial de la época.

Según explicó, gran parte de la circulación monetaria internacional dependía de la plata extraída de América. "El 50% del circulante mundial se acuñaba en América", aseguró.

El historiador sostuvo que la economía de territorios como los actuales Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay funcionaba de manera integrada y mantenía vínculos comerciales permanentes con Asia.

"La economía de China, India, Japón, Corea y Persia era complementaria con la economía de Hispanoamérica", afirmó al describir el alcance de aquellas relaciones comerciales.

Las consecuencias geopolíticas de la fragmentación regional

Para Lons, uno de los principales efectos de la independencia fue la ruptura de ese sistema económico integrado. Según su visión, el proceso derivó en una fragmentación política y comercial que modificó el equilibrio internacional.

"La ruptura del Imperio Español en América significó también un perjuicio económico para toda Asia que cayó en manos de los intereses británicos", manifestó.

Además, consideró que la separación de los distintos territorios provocó una pérdida de capacidad productiva y de valor agregado en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

"Ya dejamos de vender la montura terminada y pasamos a vender solamente el cuero mientras Inglaterra realizaba la manufactura", explicó al describir el cambio de modelo económico.

La transformación del gaucho y el siglo XIX argentino

Otro de los temas abordados fue la figura del gaucho. Lons señaló que la imagen del gaucho marginal o fuera de la ley corresponde a una etapa posterior a las guerras de independencia.

Según indicó, el empobrecimiento progresivo de amplios sectores rurales estuvo relacionado con los cambios económicos que se produjeron durante el siglo XIX.

En ese sentido, mencionó la obra Martín Fierro como un reflejo de esa transformación social y de las dificultades que atravesaron numerosos trabajadores rurales tras la reorganización económica del país.

La visión geopolítica sobre los próceres argentinos

Hacia el final de la entrevista, Lons destacó el valor personal de los protagonistas de la independencia, aunque consideró que no alcanzaron a dimensionar todas las consecuencias futuras de sus decisiones.

"Los personajes de la revolución eran hombres valientes, físicamente valientes, hombres de coraje y audaces, pero no tenían una visión geopolítica de las consecuencias de lo que se iba a producir", expresó.

Finalmente, invitó a profundizar el estudio de la historia argentina desde perspectivas alternativas a las más difundidas. "Hay mucha historia que no te cuentan y que muchas veces fue enseñada de manera incompleta", concluyó.