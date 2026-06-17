Microcredenciales: el nuevo modelo de capacitación que gana espacio en el mercado laboral

Las microcredenciales y las certificaciones específicas comienzan a ganar protagonismo en el mercado laboral como una alternativa de formación más rápida, flexible y adaptada a las nuevas demandas de las empresas.

En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales Ayelén Kalenok explicó que este modelo no reemplaza necesariamente a las carreras de grado, pero sí aparece como una herramienta clave para complementar conocimientos y sostener la empleabilidad.

Qué son las microcredenciales y por qué ganan espacio

Kalenok señaló que el concepto de microcredenciales ya forma parte de la agenda de organismos internacionales como la Unesco, que comenzó a analizar cómo se está capacitando la gente y qué necesita actualmente el mercado.

Según explicó, este modelo rompe con la lógica tradicional de una carrera de grado extensa y propone una formación por partes. "Viene al concepto de piezas que se van armando", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las microcredenciales apuntan a cubrir necesidades concretas de formación. "Vienen a cubrir esta parte de capacitación en la cual tal vez las carreras más clásicas no llegan a adaptarse, pero que el mercado laboral sí está requiriendo", indicó.

La carrera de grado ya no garantiza empleo

La especialista sostuvo que el avance de estas certificaciones responde a dos factores principales: la velocidad del cambio tecnológico y la necesidad de las nuevas generaciones de insertarse más rápido en el mundo laboral.

"La carrera de grado ya no es algo que te va a asegurar un trabajo", advirtió Kalenok, al remarcar que los conocimientos adquiridos hoy pueden quedar desactualizados en pocos años.

Por eso, destacó la importancia de la capacitación continua. Según explicó, el objetivo no es solo ingresar al mercado laboral, sino mantenerse competitivo frente a cambios cada vez más acelerados.

Un modelo de aprendizaje por piezas

Kalenok remarcó que las microcredenciales no deben pensarse como una formación menor, sino como una modalidad distinta de aprendizaje.

"No es un bloque de aprendizaje gigante, sino pequeñas piezas que se van formando y que se van capacitando a lo largo del tiempo", explicó.

En ese marco, planteó que el desafío será reconocer formalmente este tipo de trayectos educativos sin excluir a los títulos tradicionales. Para la especialista, ambas formas de capacitación pueden convivir dentro de un mercado laboral cada vez más diverso.

Roles híbridos y nuevas habilidades

La especialista también señaló que muchos puestos actuales requieren perfiles más transversales. Ya no alcanza únicamente con una formación clásica, sino que se valoran conocimientos complementarios en áreas como datos, tecnología, inteligencia artificial o habilidades blandas.

"Los roles hoy terminan siendo especializados, pero también un poco híbridos", afirmó.

Como ejemplo, mencionó que un abogado, un administrador o un profesional de marketing pueden necesitar conocimientos adicionales para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

El impacto de la inteligencia artificial en la selección laboral

Consultada sobre el rol de la inteligencia artificial en los procesos de selección, Kalenok explicó que los algoritmos suelen replicar criterios humanos previos. Por eso, advirtió que también deberán adaptarse para valorar trayectos formativos más diversos.

Según indicó, las carreras de grado siguen siendo importantes, pero ya no son el único elemento considerado por las empresas.

"Una especialización hoy en inteligencia artificial, en tecnología o en este tipo de nichos termina haciendo a la persona más competitiva", señaló.

Quiénes pueden otorgar microcredenciales

Sobre la definición concreta del concepto, Kalenok explicó que las microcredenciales pueden ser otorgadas por instituciones educativas que ofrecen especializaciones, cursos o trayectos de formación específicos.

Estas certificaciones pueden abarcar tanto habilidades técnicas como no técnicas. Entre ellas mencionó inteligencia artificial, ciberseguridad, comunicación, negociación y habilidades blandas.

"Tiene que ver básicamente con una parte técnica o no técnica que se está capacitando por una vía más rápida y que no sigue tal vez a la carrera de grado clásica, pero que viene a complementarla", concluyó.