Miguel Ponce: “Israel está planteando que el fin de la guerra en Irán garantizaría un fracaso glorioso”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y evaluó el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán y aseguró que el conflicto generó un escenario donde China aparece como uno de los principales beneficiados.

Miguel Ponce remarcó que el documento aún no fue difundido oficialmente: “Este documento todavía no sólo no se ha publicado de ninguna de las dos partes, sino que el propio presidente Trump no lo ha dado a conocer al Senado de los Estados Unidos, que lo tiene que aprobar”.

La expectativa del acuerdo entre Irán y Estados Unidos suma relevancia económica

Sobre el contenido económico del acuerdo, sostuvo que allí está una de las claves: “Este es un acuerdo histórico que viene a traer alivio económico por más que Trump asegure que no va a pagarle a Irán por el fin de la guerra”.

Además, Ponce detalló que podrían levantarse restricciones comerciales: “Se activa instantáneamente después que firmen el memorándum el viernes, que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos va a dar todas las extensiones inmediatas para que Irán pueda exportar petróleo puro, petroquímica, los derivados”.

Cuál es el plan para reconstruir la economía de Irán

Asimismo, explicó que uno de los puntos más relevantes es la liberación de activos y un posible fondo de reconstrucción: “Para nosotros son los 300 mil millones de dólares, es una cifra que Estados Unidos y sus socios de la región se comprometen a elaborar a partir de un plan integral de desarrollo para reconstruir y modernizar la economía de Irán”.

El entrevistado también afirmó: “El gobierno de Estados Unidos se compromete formalmente a que todos esos fondos activos iraníes que estaban retenidos como castigo, sean plenamente liberados y puestos a disposición de Irán de manera inmediata”.

Respecto al escenario geopolítico, señaló que Israel considera negativo el acuerdo: “Israel está planteando que el acuerdo es un desastre y que el fin de la guerra en Irán de alguna manera garantizaría un fracaso glorioso para Israel”.