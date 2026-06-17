Día Mundial contra el Maltrato al Adulto Mayor: las claves para detectar abusos

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato al Adulto Mayor, el abogado previsional Christian D'Alessandro advirtió sobre las distintas formas de violencia que afectan a las personas mayores y remarcó la importancia de visibilizar una problemática que muchas veces permanece en silencio.

En diálogo con Canal E, el especialista también se refirió al alcance de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los límites que impone la normativa vigente y los canales disponibles para denunciar situaciones de maltrato.

La importancia de visibilizar el maltrato al adulto mayor

D'Alessandro explicó que la fecha impulsada por las Naciones Unidas busca promover la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. "Esto surge por una situación de visibilizar la toma de conciencia sobre el abuso y maltrato en la vejez", afirmó.

El abogado sostuvo que el objetivo es promover el buen trato, la autonomía y la libertad de las personas mayores, en línea con los debates internacionales sobre sus derechos.

Argentina y los derechos de las personas mayores

El especialista recordó que Argentina fue pionera en materia de reconocimiento de derechos de los adultos mayores. En ese sentido, mencionó la Constitución de 1949, que incorporaba derechos específicos para quienes en ese momento eran definidos como ancianos.

"La Argentina fue una de las pioneras a nivel histórico con la Constitución del año 49", señaló. Además, destacó la relevancia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el país y con jerarquía superior a las leyes.

Qué pasa con la PUAM y las moratorias previsionales

D'Alessandro también analizó el funcionamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación no contributiva destinada a personas mayores que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse.

Según explicó, la PUAM fue incorporada como una forma de cubrir necesidades básicas, aunque cuestionó sus efectos sobre quienes sí realizaron aportes parciales durante su vida laboral.

"Aquella persona mayor que tenga 65 años o tiene 15, 20, 10 años de aportes, no puede jubilarse y perdió todos esos aportes", sostuvo.

Para el abogado, esa situación representa un retroceso en materia previsional, ya que muchas personas quedan condenadas a percibir apenas el 80% de una jubilación mínima.

Los límites para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor

El especialista aclaró que la PUAM tiene carácter universal, pero señaló que existen condiciones socioeconómicas que pueden impedir su otorgamiento.

En ese sentido, explicó que ciertos bienes, consumos con tarjeta de crédito o indicadores patrimoniales pueden ser utilizados por la administración para rechazar el beneficio.

"Esa persona con 65 años, por más que no tenga los aportes y que tenga el derecho, no se lo dan porque tiene capacidad económica", advirtió.

Dónde denunciar el maltrato al adulto mayor

Consultado sobre los canales de denuncia, D'Alessandro remarcó que el maltrato contra personas mayores puede adoptar distintas formas: física, verbal, psicológica, económica e incluso institucional.

"La violencia o el maltrato no solamente es doméstico, suele ser doméstico en su gran mayoría, pero también incluye el psicológico y el económico", explicó.

Entre los ejemplos de violencia económica, mencionó situaciones en las que familiares o personas cercanas retienen la tarjeta de débito del adulto mayor y le impiden disponer de su jubilación o de la PUAM.

El abogado también habló de la violencia institucional. En ese sentido, afirmó que cuando los jubilados son reprimidos durante protestas públicas, el Estado también incurre en una forma de maltrato.

Los canales de asistencia y denuncia

D'Alessandro señaló que las denuncias pueden realizarse mediante distintas vías, especialmente en casos de violencia doméstica. Entre ellas, mencionó las comisarías especializadas, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que atiende durante las 24 horas, y los servicios de emergencia.

En la Ciudad de Buenos Aires, destacó el programa Proteger y recordó que también se puede recurrir al 107 o al 911 ante situaciones urgentes.

Finalmente, el abogado pidió que las personas mayores se animen a denunciar. "Hombres también deben animarse cuando a lo mejor son de una cultura que tienen vergüenza a exteriorizar lo que está pasando", concluyó.