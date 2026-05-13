Christian D’Alessandro: “La motosierra está cayendo sobre los sectores más vulnerables”

El ajuste sobre el sistema previsional volvió a quedar en el centro del debate luego de las modificaciones presupuestarias para 2026. En ese contexto, el abogado previsional, Christian D’Alessandro cuestionó las políticas del Gobierno y aseguró que los jubilados son uno de los sectores más afectados por los recortes. “La motosierra está cayendo sobre los sectores más vulnerables, más desprotegidos y con menos recursos”, afirmó el abogado previsional al analizar la reducción de partidas destinadas al PAMI y a las jubilaciones.

Según explicó, el deterioro se refleja tanto en el ingreso mensual como en las prestaciones de salud. “Le quitan, por un lado, el salario directo, que es el salario del bolsillo que el jubilado recibe”, sostuvo, al cuestionar el congelamiento del bono para jubilaciones mínimas y el desfasaje entre inflación y poder adquisitivo.

Además, alertó sobre el impacto de los recortes en la obra social de los adultos mayores. “El recorte en las prestaciones del PAMI están cercanas al 30%”, señaló, y agregó que la caída de transferencias del Tesoro alcanzaría casi el 55% interanual.

Crisis en el PAMI y demoras en la atención médica

D´Alessandro también hizo foco en la deuda que mantiene el PAMI con médicos y prestadores de salud. Según indicó, algunos profesionales comenzaron a abandonar la atención o a cobrar copagos, pese a que están prohibidos.

“Hay prestadores que ya bajaron los brazos”, aseguró. En paralelo, advirtió que varias clínicas y sanatorios atraviesan situaciones críticas por falta de financiamiento.

El abogado describió además la dramática situación que viven los jubilados para conseguir turnos médicos. “Hoy me enteré de un señor que pidió turno en mayo y se lo dieron para agosto”, relató.

Para D’Alessandro, estas demoras tienen consecuencias gravísimas. “Estamos hablando de la muerte del jubilado”, expresó con dureza al referirse a la falta de atención y a la crisis del sistema sanitario para adultos mayores.

Juicios previsionales y preocupación por el futuro laboral

En otro tramo de la entrevista, D’Alessandro cuestionó la demora en el pago de sentencias previsionales y apuntó contra la ANSES y la Corte Suprema.

“Tenemos sentencias muy bonitas que terminan pidiendo para un cuadro”, ironizó al explicar que muchos jubilados ganan juicios, pero nunca cobran efectivamente los reajustes correspondientes.

Asimismo, sostuvo que la problemática previsional también afectará a las nuevas generaciones. “Los jóvenes van a llegar a la vejez trabajando hasta los 150 años porque no van a tener los aportes”, advirtió.

Finalmente, el abogado remarcó que el deterioro del sistema es integral. “Todo está fijado, todo es un recorte y el perjudicado es el jubilado”, concluyó.