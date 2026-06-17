La inflación mayorista desaceleró a 2,5% en mayo, según el INDEC

La inflación mayorista en mayo se ubicó en 2,5% mensual, debido a la suba de 2,5% en los “Productos nacionales” y de 3,1% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En abril, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) había registrado un alza de 5,2% con respecto al mes anterior.

En los primeros cinco meses, la inflación mayorista acumula 14,7%. La inflación general en mayo se ubicó en 2,1%, acumulando 14,7% desde enero.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Sustancias y productos químicos” (0,65 p.p.), “Energía eléctrica” (0,25 p.p.), “Productos refinados del petróleo” (0,24 p.p.) “Alimentos y bebidas” (0,22 p.p.) y “Petróleo crudo y gas” (0,22 p.p.).

El FMI cuestionó el índice de inflación argentino y pidió una nueva ley para el INDEC

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Por otra parte, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 2,7% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,7% en los “Productos nacionales” y de 3,0% en los “Productos importados”.

El nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 2,7%, como consecuencia de la suba de 2,4% en los “Productos primarios” y de 2,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Costos de la construcción

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 2,7% respecto al mes anterior por alzas de 1,6% en el capítulo “Materiales”, 3,5% en “Mano de obra” y 4,0% en “Gastos generales”.

El capítulo “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde mayo de 2026 y una asignación no remunerativa y extraordinaria que surge de dicha resolución.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

El capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir de mayo a las distribuidoras Edenor y Edesur.

Además incluye una actualización autorizada por una resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca. El capítulo incorpora una actualización autorizada por el ente regulador ENARGAS en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas.

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