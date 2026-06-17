El escenario político con miras a las elecciones presidenciales de 2027 comienza a polarizarse en torno a dos figuras centrales: el actual presidente Javier Milei y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Sin embargo, la encuesta de la consutltora Trends de junio de 2026 sobre 2000 casos revela que el posicionamiento de ambos líderes está fuertemente condicionado por sus niveles de resistencia.

El mapa de la resistencia: Milei lidera el rechazo neto

Al analizar la predisposición del electorado bajo la consulta "Pensando en las elecciones presidenciales de 2027, indique si seguro, podría o nunca votaría por...", los datos exponen que Javier Milei posee el mayor nivel de rechazo neto con un 57% de respuestas en la categoría "Nunca lo votaría". En contrapartida, su núcleo duro ("Seguro lo votaría") se consolida como el más alto del tablero con un 29%, complementado por un 12% de voto potencial ("Podría votarlo"). Esta ecuación le otorga al mandatario un techo electoral del 41%.

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Por su parte, Axel Kicillof registra un nivel de rechazo menor, situándose en el 49%. Aunque su voto firme es ligeramente inferior al del presidente (26%), el gobernador bonaerense exhibe un mayor margen de crecimiento potencial, traccionando un 21% en la categoría "Podría votarlo". Como resultado directo, Kicillof obtiene el techo electoral más alto de la medición, alcanzando el 47%.



Encuesta: Milei domina en el centro del país y Kicillof resiste en bastiones peronistas

La razón detrás del "Nunca lo votaría" en ambos líderes responde a identidades políticas nítidas. Mientras que el rechazo a Kicillof se ampara en un núcleo antikirchnerista de carácter estructural, la resistencia hacia Milei se vincula de manera directa con los costos sociales asociados a la gestión económica y sus formas de construcción política. La misma consultora revela que hoy para los encuestados el principal problema es la "Economía" y el 58% evalúa como negativa la gestión libertaria.

Intención de voto por espacio: La Libertad Avanza al frente

A pesar del desgaste individual, el análisis por pertenencia partidaria ofrece un panorama favorable para el oficialismo. Ante la pregunta por la preferencia de partidos, La Libertad Avanza (LLA) se impone en la intención de voto por un pequeño margen, posicionándose en el primer lugar con 33 por ciento contra el 30 de “El peronismo de CFK y Axel Kicillof”. En tanto que más atrás se ubican “El Pro de Mauricio Macri” con 10 % y “La izquierda de Myriam Bregman" con 9 %

Este fenómeno se explica principalmente por la marcada fragmentación del arco opositor. El espacio referenciado en el peronismo y el kirchnerismo retiene niveles competitivos de adhesión, pero sufre la dispersión del voto hacia terceras fuerzas de izquierda y variantes del peronismo no alineado. Al estar la oposición fragmentada en múltiples terminales, la estructura libertaria logra sostenerse como la primera minoría a nivel nacional.

El escenario de Balotaje: La paradoja de la segunda vuelta

La contradicción entre un Milei con mayor rechazo individual y una victoria proyectada en una eventual segunda vuelta se disuelve al analizar el comportamiento de los votantes huérfanos. En un hipotético balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, el actual presidente se impondría por un estrecho margen: 43 % a 41 %, respectivamente

Ante un escenario de exclusión mutua, los electores que inicialmente eligen opciones moderadas, de centro o de la oposición no peronista (sectores vinculados al PRO, la UCR y otras fuerzas), tienden a mitigar su rechazo hacia la figura presidencial. El imperativo del voto antikirchnerista opera aquí como un ordenador electoral más potente que las objeciones a la gestión de LLA, permitiendo que Milei perfore su propio techo y concentre los apoyos necesarios para prevalecer en la segunda vuelta.

El liderazgo de la oposición y el rol del periodismo

Uno de los datos más llamativos del estudio emerge al indagar en la percepción pública sobre quién conduce el espacio opositor. Al ser consultados sobre qué figura lidera hoy la oposición al gobierno de Javier Milei, los encuestados otorgan un lugar preponderante a un actor no político: el periodismo.

Cuando se desglosan las menciones espontáneas o guiadas, el periodismo se ubica en el cuarto lugar con el 9% detrás de Axel Kicillof con 36 %, Cristina Kirchner 19 % y Myriam Bregman con el 10 %. Como dato curioso debajo de ellos aparece Pedro Rosemblat con el 1 por ciento.

Este posicionamiento refleja un vacío de liderazgo nítido dentro del organigrama de los partidos opositores. Ante la falta de una jefatura unificada y con capacidad de representación aglutinadora, la opinión pública identifica a los medios de comunicación como el verdadero contrapeso discursivo y de control hacia la administración de La Libertad Avanza.

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