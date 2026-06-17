Dudas en el acuerdo entre Irán y Estados Unidos: “No hay ninguna certeza de que se cumpla todo lo acordado”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, evaluó en Canal E que las recientes versiones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán generaron expectativas sobre una eventual desescalada de la guerra en Medio Oriente.

Según explicó Alejandro Laurnagaray, actualmente existe únicamente un entendimiento preliminar entre las partes: “Hay un memorándum de entendimiento. No asegura nada, no asegura ningún acuerdo de paz, incluso por más de que se firme en un par de días este memorándum, no hay confianza entre Estados Unidos e Irán, no hay ninguna certeza de que se vaya a cumplir todo lo acordado”.

La posición de Israel ante el acuerdo de Estados Unidos con Irán

Además, recordó que las principales potencias involucradas mantienen profundas diferencias estratégicas. “Israel dijo, a nosotros no nos incluyeron, no vamos a cumplir nada, vamos a seguir en el Líbano y vamos a seguir haciendo lo que consideremos necesario para nuestra seguridad”, planteó.

Laurnagaray vinculó directamente las conversaciones diplomáticas con la situación económica estadounidense y el impacto del conflicto sobre los precios energéticos. “La parte Trump, no digo que acelera, pero avanza con este memorándum porque recordemos que la inflación interanual en mayo dio 4,2%”, señaló.

El factor económico complica una reelección de Trump

Asimismo, destacó que, “el aumento de combustibles fue el 21% y lo vienen apurando con el tema de la inflación, se le vienen las medio término que muy probablemente las pierda”. No obstante, advirtió que pensar en una solución definitiva sería un error: “Que este acuerdo vaya a sentar las bases de la paz en la región, olvidémonos porque eso no va a suceder de ninguna manera”.

Para el entrevistado, el principal interés de Estados Unidos e Irán está relacionado con la normalización del comercio petrolero a través del estratégico Estrecho de Ormuz. “Sí se puede normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz”, afirmó. También descartó las versiones sobre un supuesto desembolso multimillonario de Estados Unidos hacia Irán: “Esos 300 mil millones de dólares que supuestamente Estados Unidos iba a poner en Irán, eso hay que descartarlo en absoluto, incluso oficialmente Estados Unidos lo negó”.

En cambio, explicó que podrían flexibilizarse algunas sanciones económicas: “Se hablaba de aliviar algunas sanciones contra Irán, liberarle más de 20 mil millones de dólares que tienen retenidos los norteamericanos”.