Preocupación en el sector apícola por la confirmación de aranceles por dumping en Estados Unidos

El tesorero de la Sociedad Argentina de Apicultores, Roberto Imberti, pasó por Canal E y se refirió a que la confirmación de los aranceles definitivos por dumping en Estados Unidos generó preocupación en el sector apícola argentino.

Roberto Imberti explicó que el conflicto comercial se arrastra desde hace varios años. “Nosotros venimos con un problema de dumping desde hace como 3 años, por lo menos, y con aranceles provisorios”, señaló.

Cuál fue la empresa que salió beneficiada

Según detalló, la semana pasada se conocieron las resoluciones definitivas del Departamento de Comercio de Estados Unidos. La firma argentina Nesco obtuvo una ventaja clave. “La empresa que salió beneficiada, que es Nesco, que es una empresa argentina radicada en lobos y que abrió todos sus libros para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos revisara la documentación, finalmente le dieron un arancel de 0%”, indicó.

En cambio, Imberti explicó que, “ACA, que es la Asociación de Cooperativas Argentinas, fue sancionada con un 21,4%” y agregó que, “el resto de los que quedan en el medio, todos los exportadores que van a Estados Unidos, quedan con el arancel más alto”.

Fuerte exportación de miel a Estados Unidos

Además, explicó que una sola empresa no podrá absorber todo el negocio. “Nosotros el 60% de la miel la mandamos a Estados Unidos y esa empresa por más que es muy grande, es muy importante, no va a poder absorber ni logísticamente ni económicamente todas las exportaciones a Estados Unidos”, planteó.

Por ese motivo, algunas compañías deberán buscar otros mercados. “Algunas van a tener que cambiar su destino e ir a la Comunidad Europea, porque no van a poder entrar a Estados Unidos con ese arancel”, sostuvo el entrevistado.

Sin embargo, aclaró que Europa tiene mayores exigencias sanitarias: “La Comunidad Europea tiene otros requisitos para la miel, que son distintos que los de Estados Unidos, tiene controles mucho más exhaustivos y mucho más severos”.