Eduardo Jacobs: "Lo que está muy claro es que la economía está calmada"

El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y aseguró que Argentina atraviesa una situación financiera más sólida que en años anteriores y consideró que el Gobierno tiene margen para afrontar los próximos vencimientos de deuda mientras trabaja en una estrategia de refinanciamiento a tasas más bajas.

Según explicó Eduardo Jacobs, el objetivo ya no es garantizar el pago de los compromisos financieros, sino mejorar las condiciones de financiamiento. En ese sentido, sostuvo: "La prioridad por parte del Gobierno ya no es la garantía de pagar, que nadie duda que se va a pagar, sino tratar de pagar reduciendo la carga fiscal que implican los intereses".

Cuáles son los planes de Luis Caputo

Además, destacó que el ministerio de Economía busca "refinanciar, pagar esos vencimientos, no volver a tomar deuda tan cara como la que había", con la intención de "seguir bajando el perfil de lo que son las responsabilidades para el Estado en los próximos años".

Respecto de una eventual vuelta al crédito externo, Jacobs recordó que el ministro Luis Caputo espera condiciones más favorables antes de emitir nueva deuda. "No quiere salir al mercado internacional para pagar tasas del 9%, va a tratar de salir para pagar tasas del 6% o del 5%", afirmó. También consideró que, "antes de que termine el 2026 van a tener ya cubiertos los vencimientos del año 27", debido a que el Gobierno buscará evitar incertidumbre financiera en un año electoral.

El escenario económico actual mantiene signos de estabilidad

Sobre la evolución de los precios, destacó que el escenario actual es muy distinto al de años anteriores. "Lo que está muy claro es que la economía está calmada", aseguró. Según explicó, "una enorme mayoría de los precios están estabilizados, no cambian todos los meses, sino que son precios muy estables".

Para el entrevistado, los comerciantes ya no ajustan automáticamente por inflación, sino que buscan rentabilidad en un contexto de mayor previsibilidad. "El comerciante lo que está haciendo es tratando de buscar su precio de equilibrio que le permita tener una rentabilidad razonable en el marco de poder seguir adelante con su negocio", planteó.

Además, remarcó que, "ya no sentimos el agobio de la inflación" y proyectó que, "los próximos meses son meses que van a estar con una tendencia a la baja cuando vos tomás 4 o 5 meses juntos".