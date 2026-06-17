El secretario general de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica, José Luis Ammaturo, analizó para Canal E que la industria metalúrgica atraviesa un escenario complejo marcado por la caída de la actividad, el aumento de costos y un profundo cambio en el modelo productivo.

“El panorama es complicado”, resumió José Luis Ammaturo al analizar los últimos indicadores. Aunque aclaró que los datos de su entidad muestran una retracción algo menor a la difundida por otras cámaras, señaló que, “hablaron de un 6% en lo que va del trimestre. Nosotros estamos cerca del 4%”.

Situación variada de la industria metalúrgica

Asimismo, explicó que la situación varía según cada actividad porque “la industria metalúrgica es muy heterogénea” y aseguró que el país atraviesa “un momento de transición importante”.

“No solo por la economía del país, que ha cambiado su matriz productiva, y estamos en el medio también de una puja entre provincias, nación, municipios, que hace que nuestros costos sean todavía altos”, afirmó Ammaturo.

El duro proceso de adaptación que pasan las industrias metalúrgicas

Además, remarcó que, “el mundo está cambiando y nuestras industrias metalúrgicas se tienen que adaptar rápidamente a un cambio de innovación permanente, de mejora continua”.

Para el entrevistado, el nuevo escenario excede al actual gobierno y responde a una transformación estructural. “Este cambio de matriz productiva que, más allá de un gobierno, a mi entender, vino para quedarse”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el crecimiento de sectores como la energía y la minería: “La Argentina hoy tiene un gran potencial, no solamente la agroindustria, como lo ha venido teniendo a través de las últimas décadas, el último siglo, sino minería, energía, que realmente empiezan a destacarse”.