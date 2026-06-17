Argentina enfrenta semanas clave por los vencimientos de deuda y la evolución del riesgo país. En ese contexto, este medio se comunicó con el economista, Iván Cachanosky, quien sostuvo que el Gobierno logró fortalecer la posición financiera y aseguró que el escenario para lo que resta del año luce más estable, aunque advirtió que el verdadero desafío llegará en 2026, cuando coincidan mayores compromisos en dólares con el calendario electoral.

Sobre los vencimientos en moneda local, Iván Cachanosky explicó que, “lo que está ocurriendo esta semana es que se va a tratar de hacer un canje voluntario del vencimiento de deuda en pesos” y precisó que la estrategia oficial busca postergar pagos “entre uno y 30 meses”. Según indicó, “es la quinta vez que lo hace el Gobierno”.

Los beneficios de un canje voluntario de vencimientos para el Gobierno

Luego, manifestó que estos mecanismos permiten ganar margen financiero. “Esto te va dando, obviamente, aire financiero”, afirmó, y remarcó que la baja del riesgo país resulta clave porque facilita “que este refinanciamiento cada vez sea a menor tasa”.

Cachanosky consideró que la caída del indicador mejoró las condiciones para obtener financiamiento externo. “Con la baja del riesgo país, vos ya podrías endeudarte en los mercados internacionales por debajo del 8%”, señaló.

En cuánto se podría endeudar Argentina si sale a los mercados internacionales

En ese sentido, sostuvo que, “Argentina, si saliera a los mercados financieros internacionales, se podría endeudar al 7 - 8 %”, algo que calificó como “una gran noticia”. Además, aclaró que cualquier nueva emisión debería destinarse a reemplazar pasivos más caros: “Si se toma nueva deuda, va a ser para refinanciar la deuda vieja”.

Por eso, el entrevistado resumió la estrategia oficial en una frase: “Lo que se está haciendo es, de a poco, reestructurar la deuda a mayor plazo y a menor tasa”. También consideró que la liquidación del agro y la acumulación de reservas permitieron estabilizar el frente cambiario. “Este año me lo imagino tranquilo al mercado cambiario”, afirmó.

Entre los factores que respaldan esa visión mencionó que, “hubo una buena liquidación del agro, no hay vencimientos grandes de deuda y se están acumulando reservas”. Sin embargo, advirtió que el año próximo será más complejo. “El desafío viene el año que viene, sobre todo en vencimientos en dólares, que, además, es electoral”, sostuvo.