“De los megáfonos a la inteligencia artificial”: en QR! analizaron cómo la tecnología transformó los Mundiales de fútbol

En el programa “QR!” de Canal E, el periodista y divulgador científico Claudio Martínez analizó cómo cada Copa del Mundo impulsó avances tecnológicos que modificaron la manera de seguir el fútbol. Durante la entrevista con Pablo Caruso, aseguró que los Mundiales fueron escenarios clave para el desarrollo de herramientas de comunicación que hoy forman parte de la vida cotidiana.

“De los megáfonos a la inteligencia artificial”, resumió Martínez al describir el recorrido tecnológico que atravesó el torneo más importante del fútbol desde 1930 hasta la actualidad.

Cómo se seguía el Mundial de 1930

Martínez recordó que durante el primer Mundial, disputado en Uruguay, la radio todavía tenía una presencia limitada y la información llegaba principalmente a través de los periódicos.

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Según explicó, los diarios argentinos enviaban cronistas a Montevideo, quienes transmitían las novedades por vía telegráfica. Luego, empleados de los medios salían a la calle con megáfonos para informar los resultados a las personas que se reunían frente a las redacciones.

También destacó que el Mundial de Italia 1934 marcó un avance importante para las transmisiones radiales internacionales y señaló que fue uno de los primeros eventos deportivos utilizados con fines políticos por el régimen fascista de Benito Mussolini.

La llegada de la televisión y las transmisiones globales

El divulgador científico explicó que la televisión debutó en los Mundiales durante Suiza 1954, gracias a la creación de la red Eurovisión, que permitió conectar varios países europeos.

Más adelante, en Inglaterra 1966, las transmisiones satelitales hicieron posible que el torneo pudiera verse simultáneamente en distintos continentes, eliminando muchas de las limitaciones que imponían las diferencias horarias.

México 1970 y el impacto del color

Uno de los grandes saltos tecnológicos llegó en México 1970, el primer Mundial transmitido en color.

Martínez explicó que incluso la pelota oficial fue diseñada pensando en las nuevas pantallas. La clásica Adidas Telstar, con paneles blancos y negros, surgió para mejorar la visibilidad durante las transmisiones televisivas.

“Las audiencias ya no estaban solamente en los estadios, estaban frente al televisor”, señaló.

Estadísticas, internet y nuevas formas de ver fútbol

Con el paso de las décadas, las transmisiones incorporaron gráficos, repeticiones en video y estadísticas cada vez más sofisticadas.

Durante Estados Unidos 1994 comenzaron a popularizarse los datos en tiempo real sobre los jugadores, mientras que entre Francia 1998 y Corea-Japón 2002 irrumpió internet como una nueva herramienta para seguir los partidos.

Posteriormente llegaron la alta definición, las redes sociales, las aplicaciones móviles y las experiencias multipantalla que permitieron a los espectadores interactuar con las transmisiones de formas inéditas.

Qatar 2022: sensores, inteligencia artificial y datos en tiempo real

Para Martínez, el Mundial de Qatar representó una nueva revolución tecnológica.

Explicó que cada estadio contaba con cámaras capaces de seguir decenas de puntos anatómicos de los futbolistas varias veces por segundo, generando información utilizada para el fuera de juego semiautomático y otros análisis avanzados.

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Además, destacó la incorporación de sensores dentro de la pelota, capaces de detectar contactos con precisión milimétrica, y el uso creciente de sistemas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de datos durante los encuentros.

Mundial 2026: la Copa de la inteligencia artificial

De cara al torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, Martínez sostuvo que la inteligencia artificial tendrá un papel central.

Según explicó, la FIFA pondrá a disposición de las 48 selecciones participantes una plataforma denominada Football AI Pro, diseñada para ofrecer análisis predictivos, estudios tácticos y herramientas para prevenir lesiones.

El especialista indicó que estos sistemas podrán procesar en tiempo real la información obtenida mediante dispositivos de seguimiento físico utilizados por los futbolistas durante entrenamientos y partidos.

Además, señaló que el Mundial servirá como escenario para nuevas pruebas de conectividad avanzada, incluyendo desarrollos vinculados al 6G, la próxima generación de redes móviles.

“Estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial será parte de la preparación, del análisis y de la experiencia de los hinchas”, concluyó Martínez en "QR!​".

LB