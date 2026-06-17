“Kicillof tiene posibilidades de ser presidente, pero todavía carga con la mochila kirchnerista”

La reconfiguración del mapa político argentino y el desgaste que atraviesa el oficialismo alimentan las especulaciones sobre los posibles liderazgos que podrían emerger de cara a los próximos años. Ante este panorama, la socióloga Analía del Franco analizó, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el escenario opositor y sostuvo que Axel Kicillof aparece como una de las figuras con mayor potencial dentro del peronismo, aunque advirtió que "tiene posibilidades de ser presidente, pero todavía carga con la mochila kirchnerista".

La socióloga especializada en investigación de opinión pública, análisis político y consultoría en comunicación institucional, Analía del Franco, dirige la consultora Analía del Franco Consultores y cuenta con una extensa trayectoria en estudios de opinión, campañas electorales y asesoramiento estratégico para dirigentes, gobiernos y organizaciones. A lo largo de su carrera participó en comités estratégicos de campañas presidenciales, provinciales y municipales, además de desarrollar investigaciones sobre comportamiento electoral, imagen pública y tendencias sociales. También fue fundadora de la consultora Analogías, una de las firmas más conocidas del sector en Argentina.

¿Qué te pareció la propuesta de Aracre de que el jefe de Gabinete, o jefa en este caso, sea Patricia Bullrich?

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A mí, quizás, esto es una suposición, me parece que es parte de toda esta movida para poner a Patricia como una alternativa. Estoy especulando, para no fantasear. Quizás pensando en una persona que pueda mantener el rumbo económico con un estilo más republicano. Suena a una movida de ese tipo, en relación con cómo la quieren posicionar o cómo tiene intenciones de posicionarse Patricia.

¿Cómo ves el clima político, la relación con el Gobierno y la evolución de los últimos meses? De alguna manera, esto que hablábamos también con Aracre desde la perspectiva del análisis de opinión pública que vos hacés.

Si se dan todas las cosas que dice Aracre que se van a dar en el corto y mediano plazo, en relación con el aumento de mano de obra por las obras, el mayor crédito y las cosas que él mencionó que podrían suceder en la micro, o como nosotros decimos siempre, en el metro cuadrado de cada uno, está en buena posición.

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Si eso existe, hay chances para que continúe la onda Milei. Porque lo que nosotros vemos, especialmente en estudios que hacemos sobre gente sub 40, muchos de ellos votantes de Milei en 2023, hoy enojados en 2025, es que la decepción está puesta en lo económico. Se terminó la paciencia. Ya no está esa paciencia que se pedía, ese sacrificio, para gran parte de su electorado, sobre todo los más jóvenes.

Entonces, si se llegaran a dar todas estas cuestiones económicas positivas en la micro, es decir, en el metro cuadrado de cada uno, podría estar competitivo.

¿Y cómo está hoy?

Hoy viene a la baja. Está en una situación de retroceso justamente por esta decepción, porque no hay expectativas a futuro. Y me interesa decir que esto ocurre especialmente en su electorado. Porque el resto, la oposición que lo votó, ya no tiene una buena opinión de la gestión de Milei. Pero en su propio electorado, en ese que lo votó en el balotaje, no en el 30% original, sino en el más amplio, hay decepción.

¿Por qué? Por el desempleo, la caída de la calidad de vida, la falta de soluciones. Y por el sentimiento de decir: "Bueno, yo ya te esperé hasta acá. Ahora empiezo a cobrar todo lo que invertí en hacer este sacrificio durante dos años".

Esa es la posición, sobre todo, de la gente sub 40 votante de Milei.

Cuando vos planteás que la decepción se da no en los que votaron en primera vuelta sino en el balotaje, es decir, en el electorado que se agregó al 30% que tuvo Milei tanto en las PASO como en primera vuelta, nos estamos refiriendo concretamente al 26% que fue del PRO, Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Es casi tan grande como el 30%, porque 26 y 30 representan prácticamente otro tercio. ¿Tiene posibilidades ese otro tercio que lo votó en el balotaje, y no lo había votado en primera vuelta, de construir una masa crítica para que se vuelva a repetir en 2027 el esquema de tres tercios: dos tercios antiperonistas y un tercio peronista?

La tiene difícil. Porque esta situación de decepción durante dos años tampoco es tan fácil reconstruirla.

Sí te puedo decir que, si mejora la economía y lo de Adorni pasa, junto con todas estas cuestiones, algo puede cambiar. Pero siempre queda un rezago. Esa situación casi de Mesías que hubo en 2023, obviamente, no se va a repetir.

Y también la oposición ya tiene otras características. No es la oposición tan identificada con el kirchnerismo de aquel momento, que era la que tenía más críticas o advertencias por parte del electorado independiente.

Hoy también se está armando otro peronismo y eso le da posibilidades a la oposición. Ni hablar de una dirigente emergente como Myriam Bregman desde la izquierda.

Es una oposición que, si bien no está espectacular ni en una posición ideal para recibir este momento, es diferente. Entonces le doy la posibilidad de tener más credibilidad que la que tenía en 2023.

¿Te estás refiriendo al peronismo concretamente?

Sí, al peronismo concretamente.

Ahora, el peronismo en 2023, en primera vuelta, obtuvo el 36%. Más que Milei, más que cualquier otro. ¿Vos creés que puede estar mejor todavía que ese 36%?

Creo que está en mejores condiciones para recibir a un electorado independiente. Ese electorado que hoy vota a Patricia, otro día vota a Milei y otro día puede votar a Axel. Hay mucho electorado vacante hoy.

¿Un peronismo renovado podría incluso incorporar a no peronistas?

Sí, exactamente.

¿Y Axel sería una figura que pudiera atraer esos votantes o tendría que ser otro peronista?

Es como decíamos antes. Tampoco tenemos muchas otras alternativas.

De lo que hay, probablemente él tenga buenas condiciones. Pero todavía carga con una mochila, que es la del peronismo kirchnerista, y eso es precisamente lo que una parte de la gente no quiere volver a ver.

También tiene el desafío de construir un peronismo distinto, sobre todo para los más jóvenes. Porque un chico de 18 o 19 años tiene la idea de un peronismo que, mal o bien, se ocupaba del trabajo, pero que hoy no tiene propuestas. Ese es el desafío que tiene actualmente.

Fijate que las PASO, todo parece indicar que no se van a poder eliminar. Son en agosto del año próximo. Los candidatos tienen que presentarse en junio y las alianzas en abril. ¿Hay tiempo, de acá al año próximo, para instalar un candidato nuevo?

Sí, hay tiempo. La necesidad tiene cara de hereje.

Con el correr del tiempo que se avecina, y también con las PASO, el electorado va a ver una necesidad de elegir.

Porque estos votantes decepcionados que hoy están vacantes, si la gestión de La Libertad Avanza no termina de satisfacerlos, van a mirar otras opciones con más expectativa e interés.

Yo considero que hay tiempo. Porque después los tiempos se aceleran. No es como hace 10, 15 o 20 años, cuando se necesitaba mucho tiempo para instalar a una figura.

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Hoy todo se instala muy rápido. En muy poco tiempo se instala cualquier candidatura.

Tu síntesis sería que la demanda crea la oferta. Que si hay audiencia, aparece el autor.

Más o menos. Así es.

MV/ff