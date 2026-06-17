Antonio Aracre propone a Patricia Bullrich como jefe de Gabinete en lugar de Adorni

“Los dos mejores candidatos que acompañarían mejor ese proceso serían Pablo Quirno o Sandra Pettovello. Y si buscaran a alguien con un perfil más moderado, pero que acompase la audacia del Presidente, me animaría a ser un poco más agresivo e ir por Patricia Bullrich”, señaló Antonio Aracre al proponer a la senadora como una posible reemplazante de Manuel Adorni. "Debería reflexionar si realmente quiere pagar, y quiere hacerle pagar a su familia también, esos costos", dijo sobre el jefe de Gabinete, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Antonio Aracre es contador público graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En dicha institución también se ha desempeñado como profesor adjunto. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas en la UADE. Se desempeñó como jefe de asesores de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández. Asumió formalmente el cargo en febrero de 2023 y presentó su renuncia indeclinable pocos meses después, en abril de 2023. Antes de ingresar a la función pública, se destacó en el ámbito corporativo como CEO de la empresa Syngenta para Latinoamérica Sur.

La producción quedó emocionalmente tocada con tu recomendación de que, para preservar el bienestar de su familia y, sobre todo, de sus hijos, Manuel Adorni se vaya del país. Me gustaría que profundizaras un poco, nos explicaras los motivos y lo que vos sentís.

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Hay determinadas situaciones que dan una exposición de un tamaño tan manifiesto como la que está viviendo Manuel Adorni y su familia en los últimos dos o tres meses. Me parece que, más allá de quién tenga la razón, de si solamente evadió o si se enriqueció ilícitamente y todas estas cuestiones, que en definitiva quien tendrá la última palabra es la Justicia, porque todos los demás conocemos unos pocos fragmentos que nos va contando en distintos momentos el propio Adorni. Por eso yo le recomendaba que se fuera al exterior un año, obviamente si la Justicia se lo permite, y poder desconectarse de toda esa situación, y seguir rindiendo cuentas en la Justicia por lo que tenga que decir o hacer.

¿Por qué creés que le pasa a Adorni esto? ¿Síntoma de qué es? ¿Por qué él termina siendo significante y cargando, más allá de sus propias culpas, si las tuviese, con esta situación que él vive, casi convertido en el personaje central de la escena argentina?

Si uno piensa en términos de la historia de la corrupción en la Argentina, protagonizada por distintos gobiernos y por distintas personas dentro de esos gobiernos, la verdad es que estos 500 mil dólares de Adorni, sin subestimar la importancia del hecho en sí, cuánticamente parecen bastante poco significativos.

Sin embargo, el espacio de pantalla y el espacio que ocupa en la opinión pública es exorbitante. Creo que tiene que ver también con dónde dejó la vara el propio Adorni y el gobierno en sí en esa materia. Entonces es obvio que eso hace que te juzguen más por la vara que vos mismo te pusiste que por la vara general o promedio que la sociedad suele asignarle a esos temas.

Lo que Adorni dejó

Pero, en general, todos los gobiernos vienen a plantear que van a eliminar la corrupción del gobierno anterior, aunque luego no la logren o la agiganten. El gobierno de Macri también se planteó como una lucha anticorrupción inmediatamente al asumir. Hasta incluso al pobre Alfonsín le tocó eso cuando, con los pollos de Mazzorín, Menem venía a plantear también que había un gobierno corrupto. Me da la sensación de que hay algo más. Me parece que él está siendo receptor de situaciones que lo exceden, que lo trascienden. Él es un significante de algo más que él, de cierta insatisfacción con el gobierno de una parte importante de la sociedad. ¿Encontrás algún síntoma que trascienda a Adorni en el caso de Adorni y que incluso trascienda a la corrupción?

No, me cuesta relacionarlo con la satisfacción o insatisfacción que la gente pueda tener con el gobierno porque no lo veo como un tema politizado, sino como un tema transversal. Los propios votantes del gobierno, no te diría un 100%, pero en un porcentaje bastante alto, tampoco están muy satisfechos o muy contentos con las respuestas y con las actitudes que ha tenido Adorni en los últimos tiempos en relación a este tema.

Sin embargo, si vos a esas mismas personas les preguntás qué opinan del gobierno, te van a decir: “Seguramente hay mucho para mejorar y recorrer, pero estoy de acuerdo en el rumbo. Cuesta, pero hay que seguir adelante”.

Me parece que hay un cierto ensañamiento que tiene que ver con la personalidad de Manuel, con las cosas que él ha dicho en los últimos dos años. No solamente con lo que ha dicho, sino con cómo lo ha dicho y cómo le pega eso a la gente en un determinado momento donde, obviamente, atravesamos una situación en la que todo el mundo está poniendo el hombro para sacar el país adelante. Entonces, en esas circunstancias, es como que algunas cuestiones te pesan más.

Día 918, Adorni, la ineptitud es aún peor que la corrupción

La forma de llevar adelante el discurso, de confrontar, el estilo que tuvo primero como vocero y después como jefe de Gabinete, no es distinta a la del Presidente. ¿Por qué le cobran a él y no se lo cobran al Presidente? O, si no creés que en la factura que le pasan a él hay parte del mensaje al Presidente también. Como conjetura lo planteo.

Tenés razón.

Porque en el fondo lo que él denuncia, lo que él dice que hizo, mucha gente, es cierto, lo hace. Entonces, finalmente, hay un punto... Es más comprensible, para decirlo de alguna manera. Pero a lo que voy es que me parece que es un síntoma de cambio de clima político también. Que, de alguna manera, coincide con las encuestas de opinión pública respecto de la valoración del gobierno. Y hablábamos hoy del síndrome del tercer año, comparando que los mundiales siempre le tocan el tercer año de gobierno y los mundiales generalmente tocan cuando hay problemas, porque las promesas funcionan los primeros dos años. Por eso te preguntaba si no creés que, más allá de las multicausas que justifican esto, también hay un hecho de que hace un año no hubiera pasado lo mismo.

Quizás valga la pena hacer alguna conexión en este punto con la economía. Vos tuviste todo el último trimestre del año 2025 y el primero del 2026 en un proceso de deslizamiento hacia arriba del tipo de cambio, incertidumbre macroeconómica, inflación y, sobre todo, un parate económico casi absoluto. Sacando los sectores que exportan, todo el resto de la economía entró en un proceso de leve caída o detenimiento del proceso en el que venían, con un gradual crecimiento, dependiendo de cada sector.

Esa situación te enfrasca en una situación de cierta disconformidad general que, sumada a estos hechos, se potencia y se manifiesta en los resultados de las encuestas que vos comentás. Me parece que el gobierno tiene una oportunidad de acá a fin de año de posicionarse diferente porque tiene muchas cosas a favor.

Por primera vez en muchos años tiene sobrante de dólares, pero en abundancia. Vos vas a tener 25 mil millones de dólares de balanza comercial positiva este año, cinco mil millones de dólares de balanza de cuenta corriente positiva, que no se ve en décadas. Ya el gobierno podría salir a los mercados internacionales por el riesgo país que tenemos, pero ni piensa hacerlo porque tiene garantizados los pagos de acá a las elecciones del año que viene, con lo cual no necesita tocar las reservas.

Las reservas se siguen acumulando, el tipo de cambio no se mueve, la inflación sigue a la baja y hay una sola materia pendiente que le queda, que parecería que hay indicios de que se está comenzando a resolver, que es la economía interna, la vinculada al comercio, a la construcción y a la industria.

¿Por qué digo que parecería que se empieza a resolver? Porque, por un lado, está vinculada al poder adquisitivo de los salarios y, con una inflación a la baja, es posible que por un lado se vaya a la baja y, por otro lado, poquito a poquito algo recuperen. Y el segundo factor muy importante es el crédito.

Y el crédito, con una inflación a la baja y con una convergencia de tasas, va a empezar a funcionar de vuelta. Y probablemente, con todo lo que está pasando en el interior con la licitación de los 8.000 o 9.000 kilómetros de rutas, la construcción también va a empezar a moverse.

Si el crédito hipotecario también retoma la fuerza que tuvo en 2024, eso también va a movilizar la construcción y vos podés llegar a fin de año o marzo del año que viene en una situación óptima, tanto macro como microeconómicamente, y revertir significativamente la situación que tiene hoy el gobierno en las encuestas de cara a ese momento.

Te escucho y tu tesis de que a un Presidente con el carácter que tiene Milei, sabiendo que además vos lo apoyás, o sea que lo que querés es lo mejor para él, haría falta un jefe de Gabinete y un vocero complementario ¿Quién podría ser ese jefe de Gabinete?

Me parece que los dos mejores candidatos que acompañarían mejor ese proceso serían Pablo Quirno o Sandra Pettovello. Y si buscaran a alguien con un perfil más moderado, pero que acompase la audacia del Presidente, me animaría a ser un poco más agresivo e ir por Patricia Bullrich.

¿Y vos?

No. Pagué costos muy altos y no tengo intenciones de seguir hostigando a mi familia. Ya los hice pasar por suficientes malos momentos. Fijate que yo tuve 48 horas infernales antes de irme. Fueron parecidas a las que vivió Manuel tres meses. Yo no sé cómo no se agota emocionalmente porque a mí 48 horas me agotaron. Me tumbaron mucho. Y él aguanta ya tres meses. Me parece una personalidad inédita desde mi punto de vista. Pero creo que eso va a tener costos emocionales para él. Debería reflexionar si realmente quiere pagar, y quiere hacerle pagar a su familia también, esos costos.

RM/ff