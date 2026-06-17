Argentina lidera en Latinoamérica la suba de combustibles: cuánto aumentó la nafta

Argentina se convirtió en el país latinoamericano donde más aumentó el precio de los combustibles desde el inicio de la escalada bélica entre Irán y Estados Unidos. Según un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), la nafta súper acumuló una suba de 24,3% medida en dólares, el mayor incremento entre los principales productores y exportadores de petróleo de la región.

El aumento superó ampliamente a otros mercados latinoamericanos. Mientras Ecuador registró un alza de 14,7%, México avanzó 10,7%, Brasil 4,9% y Colombia apenas 1,9%, la Argentina se ubicó al tope del ranking regional en un contexto marcado por la volatilidad internacional del crudo.

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De acuerdo con el estudio, el precio del litro pasó de valores cercanos a US$ 1,12 antes del conflicto a aproximadamente US$ 1,40 en la actualidad, consolidando un fuerte encarecimiento en moneda dura en pocos meses.

Más cara que algunos países desarrollados

El informe advierte que el mercado local presenta una particularidad: pese a ser productor de petróleo, Argentina exhibe precios de combustibles superiores a los de algunos países con mayor desarrollo económico. En la comparación internacional, el valor del litro de nafta se ubica por encima de mercados como Estados Unidos y Brasil, aunque todavía permanece por debajo de países como Uruguay, Chile y Perú.

La suba también tuvo impacto directo sobre el bolsillo de los consumidores. Según las estimaciones del IAG, los hogares con vehículo afrontan un costo adicional promedio de $38.874 mensuales, mientras que el sobrecosto acumulado de los últimos tres meses ronda los $116.600.

El peso de los impuestos

Uno de los principales factores señalados por el informe es el incremento de la carga tributaria aplicada sobre los combustibles. El documento sostiene que los impuestos crecieron 230% en términos reales desde el cambio de gestión. Como consecuencia, la participación de los tributos en el precio final de la nafta pasó de representar el 8,89% al 18,54%, duplicando prácticamente su incidencia sobre el valor que pagan los consumidores.

El estudio también pone el foco sobre la utilización de esos recursos. Según el IAG, una parte de los fondos con asignación específica para infraestructura vial e hídrica no estaría siendo ejecutada en su totalidad, pese al crecimiento de la recaudación vinculada al sector.

La suba de los combustibles ocurrió en paralelo a un fuerte desempeño del sector energético argentino. El saldo comercial de la actividad alcanzó casi US$ 2.000 millones en abril, triplicando el promedio registrado durante el año anterior.

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Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones no se tradujo en una reducción de los precios domésticos. Para el instituto, esta situación reaviva el debate sobre la formación de precios en el mercado interno y la relación entre el perfil exportador del país y el costo que enfrenta el consumidor local. El informe también señala que el consumo de nafta mostró una leve retracción en los últimos meses, un comportamiento que podría estar reflejando el impacto del encarecimiento sobre la demanda.

El desafío de Vaca Muerta

Con el desarrollo de Vaca Muerta consolidándose como uno de los principales motores energéticos del país, el debate sobre el precio interno de los combustibles adquiere una relevancia creciente.

En un escenario atravesado por tensiones geopolíticas, fluctuaciones del petróleo y necesidades fiscales, el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre el potencial exportador del sector y el impacto que los precios y la carga impositiva tienen sobre la actividad económica y el consumo doméstico.