Instituto comenzó su pretemporada de cara al segundo semestre

La Agustina volvió a tener ese paisaje que tantas expectativas genera: el plantel profesional de Instituto entrenando. La 'Gloria' puso primera rumbo al Clausura y a la Copa Argentina.

Los 32 futbolistas citados dijeron presente en el regreso a los entrenamientos. El plantel trabajará durante esta semana en el predio y, desde la próxima, se trasladará a Río Segundo para realizar una concentración en el complejo El Norte.

Por el momento no hay incorporaciones. La dirigencia está gestionando los posibles refuerzos. Aunque en la práctica de esta mañana se destacó la presencia del atacante Facundo Suárez, recuperado de la lesión que lo marginó durante todo el año; y también Andrés Meli, quien llegó semanas atrás para reemplazar a Iván Erquiaga.

Y lo que más llamó la atención fue la presencia de dos jugadores que podrían protagonizar movimientos en el mercado de pases: Gastón Lodico y Alex Luna.

La nómina de los 32 jugadores citados para esta etapa de puesta a punto:

Manuel Roffo

Emanuel Sittaro

Lautaro Maldonado

Gerardo Larraya

Diego Sosa

Andrés Meli

Agustín Massaccesi

Agustín Bravo

Genaro Ordóñez

Leonel Mosevich

Fernando Alarcón

Jonathan Galván

Giuliano Cerato

Hernán De La Fuente

Juan Ignacio Méndez

Gustavo Abregú

Franco Moyano

Joaquín Medina

Ignacio Rossi

Matías Gallardo

Gastón Lodico

Jonás Acevedo

Jhon Córdoba

Luca Rafaelli

Ignacio Marasca

Augusto Coronel

Jeremías Lázaro

Alex Luna

Matías Fonseca

Nicolás Guerra

Matías Tissera

Facundo Suárez.