Instituto comenzó su pretemporada de cara al segundo semestre

La Agustina volvió a tener ese paisaje que tantas expectativas genera: el plantel profesional de Instituto entrenando. La 'Gloria' puso primera rumbo al Clausura y a la Copa Argentina.
Los 32 futbolistas citados dijeron presente en el regreso a los entrenamientos. El plantel trabajará durante esta semana en el predio y, desde la próxima, se trasladará a Río Segundo para realizar una concentración en el complejo El Norte.
Por el momento no hay incorporaciones. La dirigencia está gestionando los posibles refuerzos. Aunque en la práctica de esta mañana se destacó la presencia del atacante Facundo Suárez, recuperado de la lesión que lo marginó durante todo el año; y también Andrés Meli, quien llegó semanas atrás para reemplazar a Iván Erquiaga.
Y lo que más llamó la atención fue la presencia de dos jugadores que podrían protagonizar movimientos en el mercado de pases: Gastón Lodico y Alex Luna.
La nómina de los 32 jugadores citados para esta etapa de puesta a punto:
Manuel Roffo
Emanuel Sittaro
Lautaro Maldonado
Gerardo Larraya
Diego Sosa
Andrés Meli
Agustín Massaccesi
Agustín Bravo
Genaro Ordóñez
Leonel Mosevich
Fernando Alarcón
Jonathan Galván
Giuliano Cerato
Hernán De La Fuente
Juan Ignacio Méndez
Gustavo Abregú
Franco Moyano
Joaquín Medina
Ignacio Rossi
Matías Gallardo
Gastón Lodico
Jonás Acevedo
Jhon Córdoba
Luca Rafaelli
Ignacio Marasca
Augusto Coronel
Jeremías Lázaro
Alex Luna
Matías Fonseca
Nicolás Guerra
Matías Tissera
Facundo Suárez.