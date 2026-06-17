Duro cruce entre El Sukaria y Agost Carreño tras el fallo de la CNE

El fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que declaró abstractas las impugnaciones contra la normalización del PRO Córdoba generó nuevo cruces entre algunos de los principales dirigentes del espacio. La resolución, firmada por los camaristas federales, ratificó la validez de los comicios internos celebrados el pasado 29 de marzo de 2026, dando por concluida la etapa de las intervenciones dispuestas desde Buenos Aires.

La noticia fue celebrada con entusiasmo por el actual oficialismo partidario, encabezado por el presidente del partido, Oscar Tamis, y el legislador Oscar Agost Carreño, quienes ponderaron el dictamen como un triunfo histórico de la autonomía del distrito frente al centralismo porteño.

Sin embargo, la ratificación de las autoridades democráticas por los próximos cuatro años encendió la furia de Soher El Sukaria. La concejal capitalina y referente del ala alineada con Mauricio Macri salió con los tapones de punta en la red social X (exTwitter), disparando munición gruesa contra la Secretaría Electoral de Córdoba.

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En un duro descargo, El Sukaria advirtió a sus socios de la Unión Cívica Radical y otros frentes que "no esperen justicia" en Córdoba, calificando todo el proceso electoral como una "estafa" ilegal, carente de paridad de género y sin el piso mínimo de afiliados exigido, orquestado para el beneficio de "unos pocos dirigentes de escritorio y rosca".

La réplica de Oscar Agost Carreño no se hizo esperar, devolviendo el golpe con el manual institucionalista en la mano. El ex-presidente del partido le recordó a la concejal que no fue un fallo aislado, sino catorce resoluciones dictadas por cinco jueces federales distintos —incluyendo a María Romilda Servini— las que anularon sistemáticamente las intervenciones. Además, Agost Carreño le espetó a El Sukaria convalidó el proceso al presentar una lista en un principio, pero que finalmente "no se animó a las urnas" y prefirió bajarse, no presentar boletas ni fiscales, y publicar solicitadas llamando a la abstención.

Dardos cruzados

Lejos de aplacar los ánimos, el cruce escaló rápidamente hacia el plano personal y los reproches de trayectoria. El Sukaria contraatacó exigiéndole al legislador un "silencio eterno" y tildándolo de "apoderado de escritorio", disparando que toda su carrera política —como presidente partidario, diputado nacional y actual legislador provincial— se debió a "accidentes" y a la capacidad de acomodarse solo en las listas. "Soy concejal, pero me lo gané y no por accidente", retrucó la dirigente amarilla para marcar la diferencia en su legitimidad de origen.

Por último Agost Carreño clausuró el intercambio ironizando sobre la postura de su rival: "No te caen bien los jueces federales ni los secretarios electorales... no te caen bien los afiliados que votan... no te cae bien nada al final", cerró la serie de cruces el legislador dejando en claro que los acercamientos partidarios parecen ser casi una utopía.