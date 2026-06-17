EPEC anunció cortes de luz programados para este jueves en distintas localidades de Córdoba

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que realizará cortes programados de suministro eléctrico este jueves 18 de junio en distintas localidades de la provincia. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento en la red aérea y a la instalación de nuevo equipamiento.

Según detalló la empresa, los trabajos forman parte de las acciones destinadas a mejorar el servicio y garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Las tareas están sujetas a las condiciones climáticas y podrían sufrir modificaciones de acuerdo con el desarrollo de los operativos.

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En Villa Carlos Paz, el corte se extenderá de 08:45 a 11:45. La interrupción alcanzará también a Villa del Lago, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago debido a trabajos de mantenimiento en la red aérea.

Por otra parte, entre las 12:00 y las 12:30 habrá una interrupción por instalación de nuevo equipamiento en la zona de influencia de la Cooperativa Elcano. El corte afectará a las localidades de Sebastián Elcano, Santa Elena, Rayo Cortado, Caminiaga, Chañar Viejo, Cerro Colorado, Churqui Cañada, La Toma, El Perchel y El Rodeo.

Además, EPEC informó que de 13:00 a 16:00 se realizarán tareas de mantenimiento en la red aérea en la localidad de Chancaní. Los trabajos también impactarán en el paraje Potrero.

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Viernes 19 y sábado 20

La empresa también anticipó interrupciones breves para los días siguientes en la localidad de Oncativo. El viernes 19 de junio se realizará un corte de 07:30 a 07:40 por trabajos sobre la red de alta tensión. En tanto, el sábado 20 de junio habrá una nueva interrupción, también vinculada a tareas sobre la red de alta tensión, entre las 17:00 y las 17:10.

La empresa recordó que los usuarios pueden consultar información actualizada sobre los cortes programados a través de los canales oficiales de EPEC o comunicarse al 0800-777-0000 para realizar consultas.