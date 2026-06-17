Córdoba: qué calles estarán cortadas este jueves y cuáles son los desvíos del transporte urbano

La Municipalidad de Córdoba informó la planificación de obras y desvíos del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) previstos para este jueves 18 de junio. Las intervenciones generarán cortes totales de calles y modificaciones en los recorridos habituales de varias líneas de colectivos.

Entre los sectores afectados se encuentran barrios como Carrara Sur, Futura, Observatorio, Parque República, Parque Capital, Liceo III, Alberdi, Alto Alberdi, San Vicente, General Bustos, Residencial América, Parque Latino, Pueyrredón, San Martín y Argüello Lourdes.

Los trabajos incluyen cortes en arterias como Bv. San Juan, Av. Patria, Av. Juan B. Justo, Av. Leandro N. Alem, Av. Bodereau, Caseros, Carlos Pellegrini, Maestro Vidal, Uspallata, Agustín Garzón y otras calles de distintos barrios de la ciudad.

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Debido a estas intervenciones, varias líneas del TUP deberán circular por recorridos alternativos. La Línea B tendrá un desvío por el corte de Av. Patria y no llegará a los hospitales, mientras que el Aerobus modificará sus trayectos por Bv. San Juan, Cañada, Duarte Quirós y Corro.

También habrá cambios en los recorridos de las líneas 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 43, 44, 50, 52, 53, 61, 64, 67, 70, 73, 75, 80, 83, 84, 600 y 601.

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Entre las zonas con cortes totales se encuentran calles como Pública E, Pública D, Pública 12, Bonaire, Bv. San Juan, Sargento Gómez, Lagunilla, Ricardo Gutiérrez, Carlos Luna, Caseros, Av. Vélez Sarsfield, Maestro Vidal, Peredo, Escalante, Carlos Pellegrini, Rodríguez de Ruesca, Av. Leandro N. Alem, Viña del Mar, Juan L. Orrego, Uspallata, Ferroviarios, Agustín Garzón y Oscar Cabalén.

Desde el municipio indicaron que las modificaciones del transporte se encuentran actualizadas en la aplicación Tu Bondi, donde los usuarios pueden consultar los recorridos alternativos y cambios vigentes durante la jornada.