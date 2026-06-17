Quién es la madre de la hija de Barrelier, conocida como la "Gringa Ludmila"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa profundizando sobre el entorno más cercano de Claudio Barrelier, el principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años. En ese contexto, una ex trabajadora sexual de Wachitas Bar aportó nuevos datos sobre personas vinculadas al sospechoso y mencionó a Marianela Palmero, madre de una de sus hijas.

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Carla, una ex empleada del local nocturno, aseguró que no conocía a Barrelier ni a Osvaldo Fassetta, pero afirmó haber visto en reiteradas ocasiones a Soledad Andreani junto a una mujer a la que identificó como "la gringa Ludmila". "Me llama la atención una mujer que se la tragó la tierra, que ella sí frecuentaba el bar con Soledad, que es la gringa Ludmila, la mamá de la hija de Barrelier", sostuvo.

Según relató, ambas mantenían una relación cercana dentro del entorno del bar. "Esta mujer y Soledad eran compinches. Es la que vive en la calle Campillo. No se la vio más, no la indagaron ni nada y eso me parece raro porque yo sí la he visto ahí a ella", agregó.

La ex trabajadora también aseguró que desconocía la cantidad de vínculos afectivos que mantenía el acusado. "Es un poliamor esto, como siempre fue ahí adentro. Yo no sabía que tenía tantas mujeres este tipo", expresó.

El rol de Marianela Palmero

De acuerdo con la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón, Marianela Palmero residía en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis judicial, Agostina Vega fue asesinada. Se trata del mismo domicilio al que cámaras de seguridad registraron ingresando a la adolescente junto a Barrelier durante la madrugada del 24 de mayo.

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Hasta el momento, Palmero no se encuentra imputada ni acusada formalmente en la causa. Sin embargo, la Justicia analiza si pudo haber observado movimientos relevantes dentro de la vivienda o si posee información que contribuya a reconstruir lo sucedido.

La mujer también quedó registrada en uno de los primeros allanamientos realizados en la propiedad de calle Juan del Campillo. El procedimiento se llevó a cabo el 27 de mayo, cuando Agostina todavía era buscada intensamente y su paradero era desconocido.

Además, la ex trabajadora sostuvo que "la gringa Ludmila" habría tenido un rol relevante dentro de la estructura que funcionaba en el lugar y que mantenía una relación estrecha con Andreani. "Ella sí frecuentaba en el lugar con la Soledad. Después me enteré de que era la mujer de este tipo, con la cual tienen una hija", afirmó.