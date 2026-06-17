Abogada de la sobreviviente de Barrelier: "No se lo debería haber soltado tan pronto"

Mónica Picco, abogada de la primera víctima de Claudio Barrelier, anticipó que pedirá que se agrave la imputación de “privación ilegítima de la libertad” con “el delito de lesiones psicológicas”.

“Esa causa por una cuestión de conexidad, porque lo prevé nuestro código, la tiene actualmente el doctor (Raúl) Garzón. El fiscal, como primera medida, en el día de ayer se comunicó conmigo, me dijo que va a ordenar una pericia psicológica en la persona de la víctima”, explicó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Qué pretende la abogada de la primera víctima de Barrelier

Además Picco señaló que “pretende agravar la imputación, agregar el delito de lesiones psicológicas, no sé si de carácter leve o grave”.

“Él fue claro y contundente y me dijo, ´doctora, necesito que le diga a su clienta que este fiscal va a hacer justicia, que se quede tranquila´”, aseguró en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“La verdad que a esta altura, hoy con el diario del lunes, le digo que no se lo debería haber soltado tan pronto y con tanta liviandad, como si fuera un delito tan leve”, aseveró al referirse a la liberación de Barrelier, dispuesta por el fiscal Iván Rodríguez en 2025 después de estar sólo 20 días detenido.

“Ella lo conocía, como dije en otras oportunidades, del año 2022. Y ahí él le contacta por Instagram, le propone ese tema del dinero, mediante un engaño le dice que ´le iba a pagar X sumas de dinero, que fueran a la casa porque ahí tenían que buscar el dinero´. Y bueno, ahí es cuando ella concurre al domicilio de Barrelier, la ata, lo que todos ya sabemos, logra escaparse semidesnuda y una gente que estaba ahí le presta una remera”, recordó Picco.

La letrada confirmó que aún no se levantó el secreto de sumario en el expediente. “La intención es una incógnita que está latente y que a esta altura de los hechos no puede responder cuál es la intención de Barrelier”, remarcó.

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“Con mucho miedo”

Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de un presunto caso de trata, la abogada respondió: “Posiblemente. Yo creo que es una de las posibilidades que se está barajando porque la verdad que una niña prácticamente de 20 años en ese momento, desnudarla, no haberla violado siendo que como dijo mi asistida en un momento ´si me hubiese querido violar doctora me tenía ahí´. O sea lo podría haber hecho y este tema de las fotografías”.

En otra parte de la entrevista, Picco contó que “gracias a Dios se cortó la comunicación” de su asistida con Barrelier. “Influye mucho que mi clienta se fue a vivir a Buenos Aires”, puntualizó.

Por último dijo que su clienta está “consternada” y “con mucho miedo”. “Yo creo que a ninguna mujer le debe ser muy grato saber que la persona que hace un año te encerró a vos, hoy está acusado de haber matado a una chica de 14 años, en el mismo domicilio donde te sucedieron las cosas a vos”, cerró la abogada.